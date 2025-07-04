美国总统唐纳德·特朗普表示，他与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通话后感到失望，因为普京没有表现出停止俄罗斯对乌克兰战争的意图。

美国通过外交手段结束俄罗斯在乌克兰的战争的努力基本陷入停滞，而特朗普面临越来越多的呼声，包括一些共和党人的呼吁，要求他加大对普京的压力，促使其认真谈判。

在周四与普京通话后，特朗普计划于周五与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通话。他在从爱荷华州返回华盛顿的途中对记者表示：“我对今天与普京总统的谈话感到非常失望，因为我认为他并没有准备好，我对此感到非常失望。”

“我只是说，我不认为他有停止战争的意图，这太遗憾了。”

根据普京助手尤里·乌沙科夫提供的通话摘要，两位领导人在近一个小时的通话中并未讨论美国暂停向基辅提供部分武器的最新情况。

泽连斯基当天早些时候在丹麦对记者表示，他希望尽快与特朗普通话，讨论本周首次披露的部分武器运输暂停问题。

特朗普在离开华盛顿前往爱荷华州时对记者说：“我们并没有完全暂停武器运输，但我指责我的前任乔·拜登，因为他运送了太多武器，这可能会削弱美国的防御能力。”

据路透社早些时候报道，由于库存不足，美国暂停向乌克兰运送某些关键武器，而此时正值俄罗斯夏季攻势和对平民目标的攻击日益加剧之际。

普京则继续声称，只有在解决冲突的“根本原因”后，他才会停止战争，这一说法是俄罗斯对北约扩张和西方支持乌克兰问题的简化表达，包括拒绝任何乌克兰加入北约的可能性。

最新无人机袭击

在两人通话结束后数小时内，乌克兰官员表示，一次疑似俄罗斯无人机袭击引发基辅北郊一栋公寓楼起火，显示冲突轨迹几乎没有变化。

据路透社报道，在基辅，防空部队与无人机交战时发生爆炸和持续的重机枪射击，而俄罗斯的炮击在东部地区造成五人死亡。

法新社记者在基辅听到无人机嗡嗡声和爆炸声，乌克兰防空系统成功击退了袭击。

泽连斯基表示，当总统通话的消息传出时，全国各地的空袭警报再次响起。

泽连斯基在社交媒体上表示,“俄罗斯再次表明，它没有结束战争和恐怖的意图。”

“完全无视”

俄罗斯的袭击在最近几周有所升级。根据法新社的统计，莫斯科在6月向乌克兰发射了创纪录数量的无人机和导弹，而基辅和莫斯科之间的直接和平谈判似乎陷入停滞。

乌克兰外交部长安德里·西比加在袭击后在社交媒体上写道，“普京显然完全无视美国以及所有呼吁结束战争的人。”

该地区代理州长表示，乌克兰也加大了对俄罗斯的无人机袭击力度。在俄罗斯一架乌克兰无人机撞上了一栋公寓楼，导致一名女子死亡。

波兰呼吁特朗普

波兰外交部长呼吁特朗普恢复向乌克兰提供防空弹药的供应，此前波兰驻基辅大使馆领事部门在一次俄罗斯袭击中受损。

拉多斯瓦夫·西科尔斯基在X平台上写道，“特朗普总统，普京正在嘲弄您的和平努力。请恢复向乌克兰提供防空弹药，并对侵略者实施严厉的新制裁。”