阿拉伯国家加紧外交努力，以遏制因以色列空袭伊朗核设施、军事基地及官员住宅而引发的地区紧张局势。德黑兰表示，以色列的空袭已造成数十名平民死亡。

沙特阿拉伯、卡塔尔、埃及、约旦、科威特、伊拉克和巴勒斯坦在周五警告称，随着以色列对伊朗发动攻击并引发德黑兰的报复性打击，地区可能爆发重大冲突。伊朗的反击导致一名以色列人死亡，数十人受伤。

沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼与美国总统唐纳德·特朗普讨论了当前局势。

沙特外交大臣还与伊朗外长通话，谴责以色列的空袭是对地区外交努力的重大挫折。

卡塔尔外交大臣表达了“深切关注”，并承诺与合作伙伴共同努力，防止局势进一步升级。

阿联酋、阿曼、埃及、约旦、科威特和伊拉克也发出了类似警告，呼吁各方尊重国家主权并寻求外交解决方案。

约旦外交部长警告称，约旦不会容忍领空被侵犯。

伊拉克向联合国安理会正式提交投诉，要求追究以色列在空袭中使用伊拉克领空的责任。

巴勒斯坦官员也呼吁地区协调，以防止局势演变成更大规模的战争。

以色列于周五早些时候开始对伊朗发动攻击，目标包括伊朗的核设施、军事基地及民用区域，导致多名伊朗高级军事指挥官和科学家丧生。

空袭持续到周五晚间，据报道，德黑兰、纳坦兹、塔布里兹和伊斯法罕等城市均遭到袭击。

随后，伊朗在周五晚间发起代号为“真实承诺III”的报复性攻击，袭击了包括特拉维夫在内的多个地区。伊朗导弹还击中了以色列军方中央指挥部和国防部所在地基里亚大楼，该建筑常被称为以色列的“五角大楼”。