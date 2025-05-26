澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯周一表示，以色列阻止向加沙提供援助的“借口和解释”是“站不住脚的”，也“毫无可信度”。这是他对特拉维夫最强烈的批评之一。

根据他在堪培拉新闻发布会的讲话记录，阿尔巴尼斯表示：“以色列的行为完全不可接受。封锁食品和物资，阻止需要帮助的加沙人民获得援助，这是令人愤慨的。”

阿尔巴尼斯还提到，他几天前在罗马会见以色列总统艾萨克·赫尔佐格时，已向其表达了这一批评。他告诉以色列总统：“以色列的借口和解释完全站不住脚，也毫无可信度。”

“人们正在挨饿。一个民主国家扣留物资供应的行为简直是令人震惊的。”

阿尔巴尼斯的批评正值联合国最新警告之际，称加沙正处于饥荒的边缘。

对以色列的制裁

包括英国、法国和加拿大在内的几个西方国家已威胁对特拉维夫实施制裁，原因是以色列总理本雅明·内塔尼亚胡决定仅允许“最低限度”的人道主义援助进入被围困的加沙地区。

尽管堪培拉尚未加入这一联合威胁，但它已加入国际社会对以色列援助模式的批评，并呼吁全面且立即恢复对加沙的人道主义供应。

以色列拒绝国际社会关于停火的呼吁，自2023年10月以来，以军对加沙展开了残酷的攻势，已造成超过53900名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

根据国际移民组织（IOM）上周五的报告，由于以色列的猛烈攻击和封锁，过去一周内加沙已有超过172000人流离失所。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特签发了逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和反人类罪。

此外，以色列还因其对加沙的战争面临国际法院的种族灭绝案件。