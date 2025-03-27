美国国会议员和人权组织谴责了针对土耳其籍博士生鲁米莎·奥兹图尔克（Rumeysa Ozturk）的逮捕事件。奥兹图尔克是塔夫茨大学的学生，同时也是富布赖特学者。她因批评以色列而被捕，这被认为是对言论自由和公民自由的严重打压。

奥兹图尔克在白天被蒙面联邦特工逮捕，当局声称她参与了支持巴勒斯坦抵抗组织哈马斯的活动。然而，她的家人和辩护人对此强烈否认。

密歇根州民主党众议员拉希达·特莱布（Rashida Tlaib）对这一逮捕表示强烈谴责，并警告政府镇压行为正在升级。

“特朗普政府正在从街头绑架人，”特莱布在Instagram上写道，“他们从支持巴勒斯坦和人权的人开始……但他们不会止步于此。接下来将是环保人士、堕胎权利倡导者、反对企业贪婪者、工会成员以及其他抵制‘2025计划’的人。”

参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）也批评了政府的行为，称这是对基本权利的更广泛攻击的一部分。

“这次逮捕是压制公民自由的令人震惊的模式之一，”沃伦表示，“特朗普政府正在针对拥有合法身份的学生，将人们从社区中强行带走，完全无视正当程序。这是对我们宪法和基本自由的攻击——我们将全力反击。”

土耳其驻华盛顿大使馆表示，正在密切关注奥兹图尔克被拘留的情况，并补充说，正在与美国当局建立联系并采取一切努力。

‘令人震惊的镇压行为’

人权组织也重申了类似的担忧。

美国伊斯兰关系委员会马萨诸塞州分会（CAIR-MA）执行主任塔希拉·阿玛图尔-瓦杜德（Tahirah Amatul-Wadud）称针对奥兹图尔克的逮捕是一种“绑架”，同时是对学术自由的攻击。

他说：“我们明确谴责蒙面联邦特工在光天化日之下绑架一名戴头巾的年轻穆斯林学者，”阿玛图尔-瓦杜德表示，“这种令人震惊的镇压行为是对言论自由和学术自由的直接攻击。马萨诸塞州的居民必须认识到这一危险的先例——联邦政府正在采取严厉手段，试图压制那些反对我们国家在以色列对巴勒斯坦人民种族灭绝中共谋的人。我们要求立即安全释放奥兹图尔克，并完全公开她被拘留的情况。”

据她的律师称，奥兹图尔克于周二晚上在马萨诸塞州萨默维尔的家附近被美国移民和海关执法局（ICE）逮捕，当时她正前往参加穆斯林斋月的开斋晚餐。

她被捕一事发生在亲以色列活动人士在“金丝雀使命（Canary Mission）”网站上针对亲巴勒斯坦学生和活动人士发起的宣传活动之后。该网站是一个支持以色列的组织，专门针对支持巴勒斯坦的学生和活动人士。2024年，奥兹图尔克曾在塔夫茨大学校报《The Tufts Daily》上发表文章，呼吁学校承认针对巴勒斯坦人的种族灭绝，并从与以色列有联系的公司中撤资。

奥兹图尔克被逮捕的画面在社交媒体上引起了巨大轰动。视频中，蒙面男子给奥兹图尔克戴上手铐，尽管她并未表现出任何反抗。

对支持巴勒斯坦学生的镇压

针对奥兹图尔克的逮捕正值特朗普政府对支持巴勒斯坦的学生和学者进行广泛镇压之际。

3月8日，当局逮捕了巴勒斯坦活动家兼哥伦比亚大学的学生马哈茂德·哈利勒（Mahmoud Khalil）。特朗普对此次逮捕表示欢迎，并称这将是“众多逮捕中的第一起”。

特朗普在没有证据的情况下指控哈利勒支持哈马斯，而哈利勒否认与该组织有任何联系。

几天后，另一名支持巴勒斯坦的学生、乔治城大学的印度研究员巴达尔·汗·苏里（Badar Khan Suri）被捕。他的律师表示，他被捕的原因是他的妻子具有巴勒斯坦身份。

在苏里被捕后，当局警告另一名支持巴勒斯坦的学生莫莫杜·塔尔（Momodou Taal），要求他自首。

3月25日，哥伦比亚大学另一名支持巴勒斯坦的学生郑允瑞（Yunseo Chung）宣布起诉特朗普政府，称当局多次突击搜查她的家。