华盛顿特区——美国重申支持印度和巴基斯坦之间脆弱的停火协议，敦促两国保持冷静并开展直接对话，同时将唐纳德·特朗普总统描述为一位“和平缔造者”，准备协助解决长期存在的争端。

“很高兴看到印度和巴基斯坦之间达成停火协议，”美国国务院首席副发言人汤米·皮戈特周二表示。

皮戈特提到上周印度和巴基斯坦军队之间的紧张对峙几乎导致核冲突，直到特朗普宣布停火。他说：“我们的重点仍然是这里，我们希望停火能够维持下去，并希望鼓励直接沟通。这是我们的关注点。”

在谈到特朗普的外交政策时，国务院发言人表示，总统“已经对此发表了讲话，并一贯推动全球和平努力”。

华盛顿的立场很明确：尽管地区紧张局势仍然令人担忧，但美国继续支持新德里和伊斯兰堡之间的对话与降级。

“我们希望看到双方之间的直接沟通，”这位官员说。“当涉及到解决世界各地长期存在的冲突时，总统希望解决这些冲突。他随时准备协助追求和平。”

“他随时准备提供帮助，总统是一位交易撮合者，也是一位和平缔造者。他一次又一次地证明了这一点，”他补充道。

当天早些时候，特朗普总统呼吁印度和巴基斯坦进一步加强外交关系，并表示他“成功促成了一项历史性的停火协议，以阻止不断升级的暴力”。

“我认为他们实际上相处得不错。也许我们甚至可以让他们稍微聚在一起，马可（卢比奥）。”特朗普在中东访问期间的一个论坛上对美国国务卿说道。

“让他们（印巴）出去一起吃顿愉快的晚餐，”美国总统补充道。

他表示，他“在很大程度上利用了贸易”来促成停火。

“我对他们说，伙计们，来吧，让我们达成协议。让我们做一些贸易。不要交易核导弹，让我们交易你们如此精美制造的东西，”特朗普补充道。

自上周三印度袭击巴基斯坦境内目标以来，印度和巴基斯坦军队陷入了几十年来最严重的对峙。印度称这些目标与上月在印控克什米尔杀害26名游客的叛乱分子有关。

巴基斯坦否认与袭击者有联系，并要求进行国际调查，而新德里对此予以拒绝。

印度仍在调查此事件，并未公开提供任何将伊斯兰堡与袭击联系起来的证据。

在印度对巴基斯坦的袭击之后，双方沿着实际控制线进行了猛烈交火，随后是导弹和无人机袭击对方领土，主要目标是军事设施和空军基地。

巴基斯坦称其击落了五架印度飞机，包括三架“阵风”战斗机。印度承认有损失，但尚未确认战机的状态。

美国和法国的武器专家及官员表示，巴基斯坦可能在上周的空战中击落了两架“阵风”战斗机。

印度拒绝停火和调解提议

周二，联合国发表声明称，美国调解的印巴停火“正在维持”，两国应利用这一机会解决“悬而未决的问题”。

“停火正在维持，”联合国秘书长发言人斯特凡·杜加里克在纽约联合国总部表示。

特朗普表示，他不仅帮助调解了停火，还提出调解克什米尔争端，这一喜马拉雅地区被印度和巴基斯坦全境声索但部分管辖。

两国曾因克什米尔问题爆发过两次战争，该地区长期被视为区域核引爆点。

特朗普表示，他利用贸易作为杠杆来说服双方接受停火。巴基斯坦支持特朗普的说法，但新德里对此表示质疑。

印度总理纳伦德拉·莫迪周一拒绝了停火，并称其为“战斗中的暂停”。

新德里还拒绝了特朗普关于调解克什米尔争端的提议。

“任何与查谟和克什米尔相关的问题都是与巴基斯坦的双边事务，”印度外交部发言人兰迪尔·贾斯瓦尔在新闻发布会上表示。

“在这些讨论中没有提到贸易问题，”贾斯瓦尔说，他指的是美国副总统JD·万斯与莫迪之间的会谈，以及美国国务卿马可·卢比奥与印度外长苏杰生之间的会谈。

鉴于局势的脆弱性，巴基斯坦外交部呼吁国际社会密切关注印度在停火后的行动。

它表示，印度的行动为侵略树立了危险的先例，“将整个地区拖向灾难的边缘”。