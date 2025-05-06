第四轮伊朗与美国之间的核谈判预计将在本周末于阿曼首都举行。据伊朗国家媒体报道，谈判可能会在5月11日开启。

一位接近谈判团队的伊朗消息人士向路透社表示：“谈判将在马斯喀特进行两天，可能是周六和周日，或者周日和周一。”不过，该消息人士也强调，具体时间尚未最终确定。

原定于 5 月 3 日在罗马举行的第四轮会谈因阿曼 “物流原因 ”而推迟。

据Axios报道，美国首席谈判代表史蒂夫·威特科夫表示，华盛顿正努力争取在本周末举行下一轮谈判。这一表态是在伊朗外交部重申德黑兰致力于与华盛顿通过外交途径解决问题的一天后作出的。

美国总统唐纳德·特朗普曾退出2015年伊朗与世界大国之间达成的核协议，并威胁称，如果无法与伊朗政府达成解决长期争端的协议，他可能会对伊朗采取军事行动。

西方国家认为，伊朗的核计划旨在制造武器，而伊朗则坚称其核计划完全用于民用目的。

克里姆林宫： 必须达成 “公平 ”协议

与此同时，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京向伊朗总统马苏德·佩泽什基安表示，莫斯科希望美国和伊朗之间达成“公平”的核协议，并愿意为推动谈判提供帮助。克里姆林宫在两国领导人通话后发表的声明中表示：“俄方确认愿意为推动对话作出贡献，以期在国际法原则的基础上达成公平协议。”

自2022年2月俄罗斯对乌克兰发起军事行动以来，俄罗斯与伊朗在军事和外交领域的关系进一步加深。今年早些时候，两国在面对西方大规模制裁的背景下签署了一项战略伙伴关系协议。最近，莫斯科向伊朗派遣了两架飞机，协助扑灭伊朗最大商业港口发生致命爆炸后引发的大火。