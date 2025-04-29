巴基斯坦国防部长表示，在上周克什米尔争议地区发生致命袭击导致游客死亡后，邻国印度可能即将进行军事干预，这使得这两个拥有核武器的国家之间的紧张局势进一步升级。

巴基斯坦国防部长卡瓦贾·穆罕默德·阿西夫在伊斯兰堡的办公室接受路透社采访时表示，“我们已经加强了我们的部队，因为现在这种情况已经迫在眉睫。在这种情况下，我们必须做出一些战略决策，而这些决策已经被采纳了。”

阿西夫指出，印度的言辞正在升级，巴基斯坦军方已经向政府简报了印度可能发动袭击的可能性。他没有进一步详细说明为何认为军事干预迫在眉睫。

印度外交部和国防部尚未立即回应置评请求。此次袭击造成26人死亡，在以印度教徒为主的印度引发了愤怒，并要求对以穆斯林为主的巴基斯坦采取行动，尽管新德里并未提供伊斯兰堡与袭击有关的证据。

巴基斯坦称这是一次“假旗行动”，并呼吁进行中立调查。

一个此前不为人知的组织“抵抗阵线”声称对此次袭击负责，许多印度媒体在袭击后引用了该组织的声明。

印度总理纳伦德拉·莫迪誓言追捕并惩罚袭击者。

巴基斯坦已处于高度戒备状态，但阿西夫表示，只有在“我们的生存受到直接威胁”时才会使用核武器。阿西夫是资深政治家，也是执政的巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）的直言不讳的成员，该党历来主张与印度进行和平谈判。

在巴基斯坦的一家电视台采访中，阿西夫表示：“我们应该做好心理准备，战争的阴影已经浮现。很有可能在接下来的一两天或三四天内发生战争。”

阿西夫后来澄清，他的言论并非战争预测，而是对未来几天关键局势的评论。

“战争行为”

阿西夫说，伊斯兰堡已与包括海湾国家和中国在内的友好国家接触，并向英国、美国等国通报了局势。

阿西夫说，“我们的一些阿拉伯海湾朋友已经与双方进行了对话”，但没有具体说明是哪些国家。

中国周一表示，希望各方保持克制，并欢迎一切降温局势的措施。阿西夫表示，美国迄今为止“保持距离”，未介入此事。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周一呼吁迅速缓和局势。

埃尔多安在首都安卡拉举行的内阁会议结束后表示“我们希望巴基斯坦和印度之间不断升级的紧张局势尽快缓解，以免演变成更严重的局面”。

美国总统唐纳德·特朗普上周称克什米尔是一个有着1500年历史的争端，并表示印度和巴基斯坦将自行解决彼此关系。但美国国务院随后表示，华盛顿正在与双方保持联系，敦促他们朝着“负责任的解决方案”努力。

华盛顿此前曾帮助缓解两国之间的紧张局势。1947年，英国殖民统治撤退时将次大陆分割为两个国家，印度和巴基斯坦分别独立。

自克什米尔袭击事件以来，德里和伊斯兰堡已采取了一系列针对彼此的措施。印度暂停了《印度河水条约》——一项重要的河流共享协议。巴基斯坦关闭了其领空，不允许印度航空公司使用，并搁置了两国之间的《西姆拉协议》。

阿西夫表示，剥夺脆弱地区的水资源是一种“战争行为”，并指出该条约在过去的冲突中经受住了考验，并得到了国际担保方的支持。

他说，“关于这项条约，我们已经向相关方面提出了诉求”，并呼吁国际社会和世界银行保护该协议。