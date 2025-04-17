以色列宣布已将巴勒斯坦加沙地带的30%地区转变为缓冲区，同时继续其无情的军事行动，并誓言维持对这一战乱地区的人道主义援助封锁。

以色列军方周三表示，已“完全控制加沙地带的多个关键区域和路线”。

“目前约30%的加沙地带被划定为‘作战安全区’。”

军方补充道，自3月18日以来，以色列空袭已打击了“约1200个恐怖目标”，并“实施了超过100次定点清除行动”。

国防部长以色列·卡茨本月表示，军方正在使加沙“变得更小、更孤立”。

以色列官员多次声称，军事压力是迫使哈马斯释放仍被扣押的58名人质的唯一途径。

‘加沙无援助’

周三，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织发布了一段以色列-德国人质的视频，视频中人质呼吁以色列当局和美国总统唐纳德·特朗普帮助确保他的释放。

他的家人和以色列媒体确认，他是来自耶路撒冷的罗姆·布拉斯拉夫斯基。

与此同时，哈马斯表示，以色列通过调解人提出了一项新的45天停火提议，其中包括释放数十名人质。

内塔尼亚胡的团队在一份声明中表示，内塔尼亚胡周三会见了人质谈判代表和安全官员，并“指示采取进一步措施确保人质获释”。

提议还要求哈马斯解除武装以确保战争完全结束，但哈马斯方面表示，武器问题不会成为任何谈判的内容。

卡茨宣布，以色列将继续阻止援助进入这个拥有240万人口的被围困地区。

以色列自3月2日起停止了援助的进入，加剧了该地区的人道主义危机。

国防部长表示，“阻止这些援助是防止哈马斯将其作为对人口施压工具的主要手段之一”。

医疗慈善组织无国界医生表示，以色列的攻击和援助封锁已将加沙变成了一座坟场。

无国界医生协调员阿曼德·巴泽罗尔说，“加沙已经变成了巴勒斯坦人及其援助者的万人坑”。

“由于巴勒斯坦人和试图帮助他们的人无处可逃，人道主义响应在不安全和关键物资短缺的重压下严重受挫。”

联合国人道主义事务协调办公室估计，自3月18日以来，加沙新增流离失所或再次被迫迁移的人数约为50万，并警告称，加沙正面临战争以来最严重的人道主义危机。

屠杀

自2023年10月以来，以色列在被围困的加沙地带的军事行动已导致超过51000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

3月18日，叙利亚单方面结束停火，重新开始种族灭绝战争，导致被围困地区大部分地区变成废墟，几乎所有居民都流离失所。

特拉维夫还对加沙实施了封锁，阻止急需的人道主义援助进入。

去年 11 月，国际刑事法院对以色列总理本雅明内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫加兰特发出了逮捕令，指控他们在加沙犯有战争罪和危害人类罪。

以色列还因其在该地区发动的战争而在国际法院面临种族灭绝指控。