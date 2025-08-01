美国总统唐纳德·特朗普的特别特使史蒂夫·维特科夫周五访问了加沙南部，此时国际社会正因饥荒、物资短缺以及援助分发点附近的致命混乱而愤怒不已。

据一名参与此次访问的官员透露，维特科夫与美国驻以色列大使迈克·赫卡比参观了加沙人道主义基金会位于加沙最南端城市拉法的一个分发点。

由于该官员未被授权向媒体通报情况，他要求匿名。

该组织的四个分发点均位于以色列军队控制的区域内，在几个月的运作中，这些地点已成为绝望的焦点，饥饿的人们为稀缺的援助争抢不休。数百人在枪击或踩踏中丧生。

以色列军方声称，他们只对接近其部队的人发射警告性枪击，而加沙人道主义基金会表示，其武装承包商仅使用胡椒喷雾或发射警告性枪击以防止致命的拥挤。

白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特周四表示，维特科夫被派往加沙是为了制定一项计划，增加食品和援助的供应，以“拯救生命并结束这场危机”。特朗普则在社交媒体上写道，结束危机的最快方法是哈马斯投降并释放人质。

濒临饥荒

国际组织表示，加沙在过去两年中一直濒临饥荒。