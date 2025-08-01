美国总统唐纳德·特朗普的特别特使史蒂夫·维特科夫周五访问了加沙南部，此时国际社会正因饥荒、物资短缺以及援助分发点附近的致命混乱而愤怒不已。
据一名参与此次访问的官员透露，维特科夫与美国驻以色列大使迈克·赫卡比参观了加沙人道主义基金会位于加沙最南端城市拉法的一个分发点。
由于该官员未被授权向媒体通报情况，他要求匿名。
该组织的四个分发点均位于以色列军队控制的区域内，在几个月的运作中，这些地点已成为绝望的焦点，饥饿的人们为稀缺的援助争抢不休。数百人在枪击或踩踏中丧生。
以色列军方声称，他们只对接近其部队的人发射警告性枪击，而加沙人道主义基金会表示，其武装承包商仅使用胡椒喷雾或发射警告性枪击以防止致命的拥挤。
白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特周四表示，维特科夫被派往加沙是为了制定一项计划，增加食品和援助的供应，以“拯救生命并结束这场危机”。特朗普则在社交媒体上写道，结束危机的最快方法是哈马斯投降并释放人质。
濒临饥荒
国际组织表示，加沙在过去两年中一直濒临饥荒。
全球粮食危机的权威机构——综合粮食安全阶段分类（IPC）指出，最近的事态发展，包括长达两个月半的全面援助封锁，意味着“最坏的饥荒情景正在加沙上演”。
进入加沙的援助数量仍远低于援助组织所认为的需求量。
巴勒斯坦飞地的安全局势崩溃使得向饥饿的巴勒斯坦人安全运送食物几乎变得不可能，而进入的有限援助大多被囤积起来，随后以高价出售。
血腥援助分发
人权观察在周五发布的一份报告中称，这是“一个有缺陷的军事化援助分发系统，已将援助分发变成了常规的血腥场面”。
以色列军方和总理办公室未对有关该报告的置评请求作出回应。
联合国人道主义事务协调办公室周四发布的一段7月30日的视频显示，一支援助车队驶过边境口岸时，由于在人群聚集的地方附近的枪击，传来从地上反弹的子弹声。
“我们在路上遇到了成千上万饥饿和绝望的人，他们直接从我们的卡车后部卸下了所有物资，”联合国人道协调办公室工作人员奥尔加·切列夫科说道。