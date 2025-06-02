保守党候选人卡罗尔·纳夫罗茨基在周末举行的波兰总统决选中获胜，以50.89%的选票击败获得49.11%选票的自由党候选人华沙市长拉法尔·特扎斯科夫斯基。

据报道，在波兰竞争激烈的总统竞选中，保守党候选人击败了自由党挑战者拉法尔·特扎斯科夫斯基。此次竞选的焦点是移民和主权问题。

42岁的纳夫罗茨基是一位历史学家、业余拳击手和国家纪念研究所所长。他在竞选中承诺波兰人的经济和社会政策将优先于其他外国人，包括来自邻国乌克兰的难民。

虽然波兰的大部分权力掌握在议会手中，但总统可以否决法律。乌克兰、俄罗斯、美国和欧盟都密切关注着此次选举。

“波兰优先，波兰人优先”

纳夫罗茨基承诺将继续支持邻国乌克兰对抗俄罗斯的战争，同时批评对战争难民的援助。纳夫罗基批评了基辅加入欧盟和北约的计划，并希望削减对乌克兰难民的援助，这也可能削弱波兰与邻国乌克兰的紧密联系。

纳夫罗茨基的许多支持者希望加强移民限制，捍卫保守的社会价值观，并在欧盟内部赋予波兰更大的主权。纳夫罗茨基的竞选口号是“波兰优先，波兰人优先”。纳夫罗茨基在竞选期间访问了白宫，他表示美国总统特朗普对他说：“你会赢。”

上周出席波兰保守派会议的美国国土安全部部长克里斯蒂·诺姆也支持纳沃罗茨基，并表示“他应该成为下一任总统”。