联合国人道主义事务负责人汤姆·弗莱彻表示，需要大规模人道主义援助来避免以色列造成的饥荒。

这位联合国高级人道主义官员警告称，加沙的人道主义灾难正在迅速加剧。他表示，三分之一的巴勒斯坦人已“数日”未进食，儿童因严重的粮食援助短缺而“日渐消瘦”。

联合国主管人道主义事务的副秘书长兼紧急救济协调员汤姆·弗莱彻周日表示，尽管以色列决定支持将援助增加一周，但仍需要大规模援助来避免饥荒。

弗莱彻通过社交媒体X分享信息说：“加沙的人道主义危机是毁灭性的。加沙三分之一的巴勒斯坦人已数日未进食。人们仅仅为了获取食物养家糊口就遭到枪击。”

初步报告显示，超过100辆援助货车正准备从边境口岸进入加沙。

弗莱彻表示：“我们需要大量援助，以防止饥荒和灾难性的健康危机。”他呼吁立即并持续开放援助通道，加快车队过境速度，每日多次往返边境口岸，定期供应燃料，并建立安全、不受袭击的人道主义走廊。

他警告说：“援助绝不能被阻断、拖延或遭到炮击。”

弗莱彻还重申了联合国的要求，即立即无条件释放所有人质。他说：“当然，最终我们需要的是永久停火，而不仅仅是暂时停火。”

种族灭绝

据估计，以色列在被封锁的加沙地带实施的大屠杀中，已造成6万名巴勒斯坦人死亡，其中大部分是妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，大约有1.1万名巴勒斯坦人被困在倒塌房屋的废墟下。

专家指出，实际死亡人数远高于加沙当局公布的数字，估计可能约为20万人。

在种族灭绝期间，以色列摧毁了大部分被围困的地区，几乎迫使所有居民流离失所。

去年11月，国际刑事法院以在加沙犯有战争罪和反人类罪为由，对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令。

以色列还因其对加沙的战争而面临国际法院的种族灭绝指控。