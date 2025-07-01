在埃隆·马斯克再次批评这项被称为“总统的旗舰”的支出法案后，美国总统唐纳德·特朗普再次将矛头指向了他的前助手。特朗普批评马斯克获得的政府补贴数额。

特朗普在社交媒体上表示:“埃隆获得的补贴可能比历史上任何人都多，如果没有补贴，埃隆可能不得不关门大吉，回南非去。”

马斯克本月早些时候曾就该法案与总统发生激烈的公开争吵，他重申了自己的批评，并再次呼吁组建新政党。

特朗普回应道，马斯克在5月底辞职前担任政府效率部（DOGE）负责人，该部门应该关注这位SpaceX创始人的商业利益。

总统表示：“不再发射火箭、卫星或制造电动汽车，我们国家就能省下一大笔钱。也许共和党人应该认真考虑一下？省一大笔钱！！！”

“一项伟大的美丽法案”

特朗普希望通过“一项伟大的美丽法案”巩固他的政治遗产，该法案将延长4.5万亿美元的减税政策，并加强边境安全。

着眼于2026年中期国会选举的共和党人则对该法案意见不一，该法案将切断数百万美国贫困人口的医疗保健，并使国家债务增加超过3万亿美元。

周一，随着该法案开始投票，作为全球最富有的人之一的马斯克指责共和党人支持“债务奴役”。

马斯克周二在社交媒体上写道：“我只要求你们不要让美国破产。如果我们只是不断提高债务上限，那还有什么意义呢？”

马斯克誓言要组建一个新的政党，挑战那些在竞选时承诺削减联邦开支，却最终投票支持该法案的议员。

他说：“人民的声音就是上帝的声音！80% 的人投票支持成立新政党。”