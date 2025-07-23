在美国高级特使访问欧洲，就可能的停火和人道主义援助通道进行谈判之前，100多个援助组织警告说，由于以色列的封锁，被围困的加沙地带正在蔓延“大规模饥饿”。

周三，包括无国界医生组织、救助儿童会和乐施会在内的111个组织签署了一份声明，称“我们的同事和我们所服务的人民正日益衰竭”。

这些组织呼吁立即宣布通过谈判达成的停火协议，开放所有陆地通道，并确保援助物资通过联合国主导的机制自由流动。

人道主义援助组织在声明中指出，装有大量物资的仓库就在加沙边境外，但由于运输受阻，甚至无法进入仓库进行任何操作。

声明中写道：“巴勒斯坦人被困在希望和失望的循环中，他们渴望得到援助和停火，但每天早上醒来，情况都会变得更糟。”

声明补充说：“这不仅是身体上的折磨，也是心理上的折磨。生存就像海市蜃楼一样呈现。”

声明指出：“人道主义援助系统不能靠虚假的承诺来运作。人道主义援助工作人员不能在不断变化的时间表内工作，也不能等待关于提供准入的政治承诺的实现。”

饥饿和种族灭绝

巴勒斯坦卫生部周二发表声明称，过去24小时内，加沙至少有15名巴勒斯坦人死于饥饿，其中包括4名儿童。

随着最近的死亡事件，自2023年10月以来，因营养不良而死亡的人数已上升至101人，其中包括80名儿童。

以色列在被封锁的地区杀害了超过59,000名巴勒斯坦人，其中大多数是妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，估计约有11,000名巴勒斯坦人被埋在被摧毁房屋的废墟下。

但专家们认为，加沙当局报告的死亡人数并不反映真实情况，实际数字可能在20万左右。

在种族灭绝期间，以色列摧毁了被封锁地区的大部分地区，几乎使所有人口流离失所。

以色列还阻止了所需人道主义援助的进入，只允许美国支持的、有争议的援助组织进入该地区，该组织被称为“死亡陷阱”，目的是绕过联合国的援助工作。