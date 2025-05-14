美国总统唐纳德·特朗普计划于周三在沙特阿拉伯会见叙利亚总统，此前美国突然宣布将解除对叙利亚政府的所有制裁。

尽管特朗普政府内部部分人士对此表示担忧，但特朗普周二在利雅得发表讲话时表示，他将解除对叙利亚的制裁。

美国总统同意向将前往利雅得参加海湾合作委员会会议的叙利亚总统艾哈迈德·沙拉“问好”。

特朗普为期四天的海湾地区访问首日以盛大的仪式和商业协议为标志，其中包括沙特阿拉伯承诺向美国投资6000亿美元，以及1420亿美元的美国对沙特武器销售协议。

周三晚些时候，特朗普将飞往卡塔尔首都多哈，与埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼及其他官员进行国事访问。

作为美国的重要盟友，卡塔尔预计将宣布向美国投资数千亿美元。

美国的盟友以色列反对解除对叙利亚的制裁，但特朗普周二表示，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼和土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安鼓励他采取这一行动。

特朗普与阿尔沙拉的互动将受到密切关注，观察人士希望借此评估华盛顿在重塑与大马士革关系方面的认真程度。阿尔沙拉曾在去年12月领导反对派推翻了前叙利亚领导人巴沙尔·阿萨德。

在访问卡塔尔之后，特朗普将于周四飞往阿布扎比，与阿联酋领导人会面。

他计划于周五返回华盛顿，但他表示可能改飞土耳其，参加俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基之间的潜在会谈。