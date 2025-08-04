国际

致命暴雨席卷亚洲多地
官员们在努力救援当地居民并加强老化的防洪系统之际，影响亚洲东部地区的季风降雨引发了混乱。
Storms dumped more than two metres of rain in parts of Taiwan over the past week. / Photo: AFP
2025年8月4日

持续的季风暴雨在东亚地区引发了混乱，导致数千人流离失所，并在韩国、中国和台湾造成了人员伤亡。

韩联社报道，在韩国南部地区，由于突发洪水和山体滑坡，超过2,500名居民被迫撤离。根据韩国中央灾难安全对策本部的统计，共有2523人在釜山、光州、忠清南道、全罗南道、庆尚北道和庆尚南道等六个主要南部城市和省份寻求避难。

西南部的务安郡受灾最为严重，从周日午夜到周一早晨，该地区降雨量达到了289.6毫米（11.4英寸）。一名60多岁的男子在务安的一条溪流中被发现死亡，但当局表示仍在调查其死亡是否与暴雨有关。

韩国气象厅预测全国范围内将有强降雨，庆尚南道及其周边地区的降雨预计将持续。与此同时，暴雨缓解了持续的高温天气，一些地区的高温预警已被解除，预计气温将达到29至34摄氏度（84.2至93.2华氏度）。

北京遭遇最致命的洪灾

与此同时，北京警告其山区郊区居民为新一轮强降雨做好准备。一周前，灾难性洪水导致数十人死亡，这是自2012年以来中国首都遭遇的最致命洪灾。

气象预报员警告称，从中午开始的六小时内，北京部分地区的降雨量可能达到200毫米（7.9英寸）。这一警报发布之际，当局正加紧加固老化的防洪设施，优化天气预报，并更新疏散计划。与此同时，全国范围内有报道称洪水中发现了多具尸体，其中包括河北省一处被淹的康养营地内至少三人死亡。

上月底，北京连续数日的强降雨导致至少44人死亡。大多数遇难者是在城市东北郊区密云区一家养老院内因水位迅速上升而被困的人。这些死亡事件促使当局承认在应对极端天气的应急计划中存在不足。

台湾创纪录的降雨

在台湾，过去一周的暴雨在部分地区降下了超过两米的雨量，造成4人死亡，并在中部和南部地区引发了洪水和山体滑坡。据当局称，“这一周的恶劣天气导致4人死亡，3人失踪，77人受伤”。

行政院长卓荣泰周一在南部台南市一个受灾地区视察时表示，“我们很少遇到如此规模的灾害，从台风丹娜丝以来，我们已经面临了近一个月的持续强降雨。”

自7月28日以来，暴雨席卷了台湾的大部分地区，迫使近6000人寻求庇护，破坏了道路，并导致办公室关闭。据中央气象局预报员李明祥称，这次异常强降雨是由低压系统和强劲的西南风引起的。

中央气象局表示，上个月全岛的平均降雨量是自1939年以来7月的最高值。国家气象预报员预计未来几天降雨将有所缓解。

