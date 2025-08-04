持续的季风暴雨在东亚地区引发了混乱，导致数千人流离失所，并在韩国、中国和台湾造成了人员伤亡。

韩联社报道，在韩国南部地区，由于突发洪水和山体滑坡，超过2,500名居民被迫撤离。根据韩国中央灾难安全对策本部的统计，共有2523人在釜山、光州、忠清南道、全罗南道、庆尚北道和庆尚南道等六个主要南部城市和省份寻求避难。

西南部的务安郡受灾最为严重，从周日午夜到周一早晨，该地区降雨量达到了289.6毫米（11.4英寸）。一名60多岁的男子在务安的一条溪流中被发现死亡，但当局表示仍在调查其死亡是否与暴雨有关。

韩国气象厅预测全国范围内将有强降雨，庆尚南道及其周边地区的降雨预计将持续。与此同时，暴雨缓解了持续的高温天气，一些地区的高温预警已被解除，预计气温将达到29至34摄氏度（84.2至93.2华氏度）。

北京遭遇最致命的洪灾

与此同时，北京警告其山区郊区居民为新一轮强降雨做好准备。一周前，灾难性洪水导致数十人死亡，这是自2012年以来中国首都遭遇的最致命洪灾。

气象预报员警告称，从中午开始的六小时内，北京部分地区的降雨量可能达到200毫米（7.9英寸）。这一警报发布之际，当局正加紧加固老化的防洪设施，优化天气预报，并更新疏散计划。与此同时，全国范围内有报道称洪水中发现了多具尸体，其中包括河北省一处被淹的康养营地内至少三人死亡。