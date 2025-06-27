根据《国土报》周五发布的一项详细调查，以色列士兵在加沙被命令向等待人道主义援助的手无寸铁的巴勒斯坦平民开火，即使这些人并未构成任何威胁。

据这家以色列日报报道，与士兵的对话显示，“指挥官命令部队向人群开火以驱散他们，即使很明显这些人没有构成威胁。”

“这是一片杀戮场，”一名士兵告诉《国土报》。他表示，在他的岗位上，“每天有一到五人被实弹射杀，而不是采取非致命手段控制人群。”

这一揭露紧随加沙卫生部的报告，该报告称自5月27日以来，至少有549名巴勒斯坦人在援助中心和联合国食品卡车附近被杀，另有超过4000人受伤。

这些食品分发点由加沙人道基金会运营，据报道，该基金会由以色列当局、美国福音派团体和私人安保承包商共同协调。

一名以色列预备役士兵告诉《国土报》，“加沙已经没有人关心了，”他形容这个地区为一个无法无天的地方，“生命的逝去毫无意义。”

一名高级预备役军官也对《国土报》表示：“当我们问为什么开火时，他们告诉我们这是上级的命令……我可以肯定地说，这些人并未靠近部队，也没有对他们构成威胁。这毫无意义，他们只是被无端杀害。”

他补充道：“这种杀害无辜者的行为，已经被正常化了。”

根据报道，军队的“威慑程序”包括在援助点开放前或关闭后使用迫击炮、机枪和坦克实弹开火。在一些事件中，“警告射击”演变成了致命袭击。一名士兵回忆称，他曾被命令向海岸附近的人群发射炮弹。

“每次我们开火，都会有伤亡和死亡，”他说。“当有人问为什么需要发射炮弹时，从来没有一个合理的答案。”

士兵的证词还透露了他们在这些区域行动的非正式名称：“咸鱼行动”，这是以色列对儿童游戏“红灯绿灯”的一种改编，据《国土报》报道。

该日报还报道称，军队的事实调查机制已被指示调查与这些事件相关的可能战争罪。然而，与《国土报》交谈的军官表示，现场几乎没有采取任何措施来制止或审查这种做法。

一名法律消息人士告诉《国土报》：“这不仅仅是几个人被杀，我们谈论的是每天有数十人伤亡。”

被审查的部队之一是由耶胡达·瓦赫准将指挥的第252师，据《国土报》报道，他直接下令向聚集在联合国援助卡车附近的平民开火。

在他指挥下服役的士兵表示，这一政策被广泛接受且无人质疑。一名军官说：“目的是确保他们离开，即使他们只是为了食物而在那里。”

在这些区域工作的承包商，通常监管极少，也使情况更加复杂。一名士兵告诉《国土报》，“任何在加沙使用工程设备的私人承包商，每拆毁一座房屋就能获得5000谢克尔（约合1500美元）。”

自2023年10月以来，以色列军队拒绝国际社会停火的呼吁，对加沙发动了残酷的攻势，已造成近56300名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出了因加沙战争罪和反人类罪的逮捕令。

以色列还因其对加沙地带的战争面临国际法院的种族灭绝指控。