联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）负责人菲利普·拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，美国和以色列在加沙实施的新争议性援助分配模式是资源浪费，并且分散了对“暴行”的关注。

拉扎里尼周三在日本表示，“我认为这是资源的浪费，并且分散了对暴行的注意力。我们已经有一个适合目的的援助分配系统。”

他补充道，“加沙的人道主义社区，包括近东救济工程处（UNRWA）已经做好了准备。我们有经验和专业知识来帮助有需要的人。”

他强调，“与此同时，饥荒的威胁正在逼近，因此人道主义工作必须立即被允许开展其拯救生命的任务。”

备受争议的、由美国支持的新加沙人道主义基金会（GHF）于周二在加沙南部的一个援助分发中心开始运作。

在拉法的中心，成千上万的巴勒斯坦人涌入，场面一片混乱。

“令人震惊的画面”

这一事件发生在以色列3月2日对该地区实施全面援助封锁后几天，封锁导致食品和药品严重短缺。

拉扎里尼在东京表示，“我们昨天看到了令人震惊的画面，饥饿的人们挤压着围栏，绝望地寻找食物。场面混乱、不体面且不安全。”

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡随后承认在中心“短暂失控”，但一名高级军事官员声称分发工作仍然是“成功的”。

美国在5月初宣布了这一新模式，但遭到了其他援助组织的批评。

加沙人道主义基金会还被指控帮助以色列实现其军事目标，同时排除巴勒斯坦人，绕过联合国系统，并未遵守人道主义原则。

拉扎里尼周三表示，“以色列提出的援助分配模式不符合核心人道主义原则。这将使加沙的大部分高度脆弱人群无法获得急需的援助。”