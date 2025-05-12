据安纳多卢通讯社和当地的Channel 24电视台报道，孟加拉国部分地区因雷击导致至少13人死亡，这一自然灾害引发的伤亡人数持续增加。

Channel 24报道，周日在东部的布拉曼巴里亚和中部的基肖尔甘杰地区，雷击造成9人死亡，其中包括一名儿童和几名农民。此外，在查帕伊瓦班甘杰、瑙冈、谢尔布尔和哈比甘杰地区，各有一人因雷击丧生。

雷击还导致至少4人受伤。

此前，孟加拉国气象局（BMD）曾预测，周日晚间全国多地可能出现雷暴天气，同时全国范围内，包括首都达卡在内，正经历高温热浪。

提高意识以挽救生命

4月28日，孟加拉国7个地区因雷击导致至少17人死亡，这引发了对提高防雷意识的呼吁。

一个名为“拯救社会与雷暴意识论坛”的志愿组织致力于宣传雷暴相关知识，该组织在一份声明中对因雷击导致的众多死亡表示担忧。

该组织主席、贾汉吉尔纳加尔大学的教师卡比鲁尔·巴沙尔表示，超过70%的雷击死亡者从事农业工作。他强调，提高防雷意识至关重要，因为目前尚无办法完全防止雷击发生。

根据联合国的数据，孟加拉国每年平均有300人因雷击死亡。今年1月至4月30日期间，已有67人死于雷击，而去年全年共有297人因雷击丧生。

雷击死亡事件多发生在4月至6月。随着伤亡人数的增加，孟加拉国气象局自今年4月1日起开始发布雷击预警。