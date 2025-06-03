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乌克兰切断俄控扎波罗热地区的电力供应
据俄罗斯国家媒体报道，乌克兰军队的袭击导致俄罗斯控制的乌克兰扎波罗热地区断电，但核电站未受影响。
乌克兰切断俄控扎波罗热地区的电力供应
FILE: View shows Zaporizhzhia Nuclear Power Plant from the bank of Kakhovka Reservoir in Nikopol / Reuters
5 小时前

据俄罗斯国家媒体报道，乌克兰军队的袭击导致俄罗斯控制的乌克兰扎波罗热地区断电。

俄罗斯任命的地方行政负责人叶夫根尼·巴利茨基周二通过俄新社表示：“由于乌克兰武装部队的炮击，扎波罗热地区西北部的高压设备受损，整个地区停止电力供应。”

尽管电力中断范围广泛，但塔斯社援引核电站官员的话报道称，扎波罗热核电站仍在正常运行，未受到影响。

这一事态升级发生在乌克兰近期针对俄罗斯军事机场的无人机袭击之后。

上周日乌克兰发起代号为“蜘蛛网”的大规模无人机行动，袭击了包括伊尔库茨克和摩尔曼斯克地区在内的多个俄罗斯空军基地。

据报道，此次行动损坏和摧毁了超过40架包括Tu-95和Tu-22型号的战略轰炸机，造成约70亿美元的损失。乌克兰总统泽连斯基称此次任务为“历史性”的成功。

伊斯坦布尔和平谈判

这些袭击与乌克兰和俄罗斯周一在伊斯坦布尔举行的新一轮和平谈判同时发生。

双方同意进行新的战俘交换，包括重伤士兵和年轻士兵，以及归还6000名阵亡士兵的遗体。

土耳其外长哈坎·菲丹形容谈判气氛“具有建设性”，并指出技术层面的讨论将在未来几天继续进行。

此次谈判是两国不到一个月内的第二轮直接会谈。此前的5月16日会谈促成了自2022年2月冲突开始以来最大规模的战俘交换。

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