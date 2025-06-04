伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊拒绝了美国要求停止核浓缩的呼吁，称这一过程是该国核计划的核心。

哈梅内伊周三在德黑兰纪念伊朗伊斯兰共和国创始人鲁霍拉·霍梅尼逝世36周年的仪式上表示，美国“对伊朗的核活动无能为力”。

这位伊朗领导人指出，美国的主要要求是让伊朗完全放弃核工业，并依赖美国满足其能源需求。

他表示：“我们对美国的无稽之谈的回应很明确：他们对此无能为力。”

哈梅内伊驳斥了美国要求完全停止铀浓缩的要求。

自上个月以来，德黑兰和华盛顿在阿曼和罗马进行了五轮间接核谈判，由阿曼进行调解。尽管双方都承认取得了一些进展，但尚未实现决定性突破。

谈判的复杂性在于美国坚持要求伊朗拆除其铀浓缩计划，而包括外交部长兼首席谈判代表阿巴斯·阿拉格希在内的伊朗高级官员则将这一要求称为“不可谈判”。

‘基础性产业’

美国总统唐纳德·特朗普周二在社交媒体上重申了其政府对伊朗浓缩活动的立场。

他写道：“早就该阻止伊朗铀‘浓缩’了。在我们未来的协议中我们绝不允许任何铀浓缩活动”。

他的评论发表在阿曼外交部长巴德尔·阿尔布赛义向阿拉格希递交一份被描述为“美国提议要素”的文件几天后。该提议旨在达成核协议，但具体细节仍未公开。

然而，媒体报道称，提议可能允许伊朗在本国境内进行“有限的低水平铀浓缩”，期限尚未确定。

哈梅内伊以强硬的语气强调，国家独立意味着“不需要等待美国的绿灯或红灯”。

他将伊朗的核工业描述为“基础性产业”，并强调由于伊朗科学家的多年努力，该国已经成功建立了完整的核燃料循环。

哈梅内伊还呼吁加强国家的防御能力，称其为“国家独立的另一支柱”。