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利比亚朝圣者被拒登机，随后飞机两次出现故障
在一连串非同寻常的事件中，一架飞往沙特阿拉伯的朝圣航班在一名利比亚青年被拒绝登机后不得不两次掉头。
利比亚朝圣者被拒登机，随后飞机两次出现故障
Despite his persistent pleas, the plane departed without him. / x
8 小时前

人们称这是一场神圣的干预。

一名利比亚男子阿米尔·曼苏尔·卡扎菲原本计划与数十名前往沙特阿拉伯朝觐的朝圣者一起搭乘一趟航班。然而，在最后一刻，他在利比亚中部的塞卜哈国际机场被移民局工作人员拦下。

他的姓氏“卡扎菲”被标记，可能是因为它与已故利比亚领导人穆阿迈尔·卡扎菲的名字相似。尽管他一再恳求，但飞机还是在没有他的情况下起飞了。

在家人和机场工作人员的劝说下，他被要求离开并接受现实，但他坚持留在机场。

据《海湾新闻》报道，卡扎菲表示：“除非是去朝觐，否则我不会离开这里。”

命运的干预

飞机起飞后不久，命运似乎介入了。据当地媒体报道，由于空调系统的技术故障，飞机被迫返回机场。

飞机降落后，航空公司工作人员试图让卡扎菲登机，并请求飞行员打开舱门。然而，由于发动机仍在运行，飞行员以操作上的困难为由拒绝了这一请求。

“没有他，我就不会飞”

据ARY新闻报道，在意想不到的转折中，飞机再次出现故障，不得不紧急返回。随后，航班机长宣布：“我发誓，如果阿米尔不在这架飞机上，我就不会再飞。”这一声明引发了乘客们的欢呼和掌声。

最终，卡扎菲被允许登机，这一时刻被拍摄下来并广泛传播在社交媒体上。

卡扎菲后来在当地媒体上表示：“我只是想去朝觐，我相信如果这是命中注定的，没有任何力量可以阻止它。”

每年，成千上万的穆斯林踏上朝觐之旅。朝觐是穆斯林的一项宗教义务，凡是身体健康并有经济能力的人，至少一生中要完成一次。

穆斯林相信，这一神圣的旅程是真主对其所选仆人的召唤。

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