联合国核监督员拉斐尔·格罗西表示，尽管美国和以色列的袭击对伊朗核设施造成破坏，但伊朗可能“在几个月内”开始生产浓缩铀。

哥伦比亚广播公司（CBS）新闻周六报道了这一消息。

以色列称，其于6月13日对伊朗全境发动袭击，旨在阻止伊朗发展核武器。德黑兰方面一直否认这一目标。美国轰炸了伊朗核计划中使用的三个关键设施。

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐表示，核设施遭到“严重”破坏，但他补充说，具体细节尚不清楚。美国总统唐纳德·特朗普声称伊朗核计划“倒退了几十年”。国际原子能机构总干事格罗西在周六发表的采访记录中说道：“有些设施仍然存在。我认为几个月内一系列离心机可能启动并生产浓缩铀。”

另一个重要问题是，伊朗在袭击发生前是否携带了其估计的408.6公斤（900磅）高浓缩铀的部分或全部。这些铀的浓缩程度高于民用水平，但低于武器级。如果进一步提炼，理论上足以制造九枚以上的核弹。

格罗西在接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时表示：“我们不知道这些材料可能在哪里，其中一些可能在袭击中被摧毁，但也有一些可能已被转移。我们需要明确这一点。”

目前伊朗议员投票决定暂停与国际原子能机构的合作，德黑兰方面也拒绝了格罗西访问其主要铀浓缩设施福尔多的要求。

格罗西说： “我们需要能够核实那里有什么、在哪里以及发生了什么。”

在接受福克斯新闻“《周日早间看未来》”节目的一次采访时，特朗普表示，他认为这些库存没有被转移。他说：“这是一件非常棘手的事情，我们没有发出太多警告。他们没有搬运什么。”

美国国务卿马可·卢比奥周六强调华盛顿支持“国际原子能机构在伊朗的关键核查和监测工作”，并称赞格罗西和该机构的“奉献和专业精神”。

格罗西的完整采访将于周日在“与玛格丽特·布伦南一起面对全国”节目中播出。