土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安就中东冲突发表讲话，强调支持伊朗针对以色列的自卫权。

埃尔多安周三在首都安卡拉举行的正义与发展党（正发党）议会小组会议上表示，“伊朗针对以色列的强盗行为和国家恐怖主义进行自卫是完全自然、合法且正当的。”

他的言论正值以色列对伊朗及其地区盟友的袭击不断升级之际。

埃尔多安强调了冲突的严重性，并谴责以色列的领导层（总理本雅明内塔尼亚胡）在种族灭绝罪行上早已超越了暴君希特勒。我们希望他们的命运不会相同。”

他补充道：“我们正在尽一切努力阻止针对加沙、叙利亚、黎巴嫩、也门以及我们邻国伊朗的这种不人道的侵略行为。”

‘恐怖袭击’

埃尔多安还强调了以色列行动对人类造成的伤害，并警告道：“被屠杀的平民、被谋杀的婴儿和儿童的鲜血，不仅溅在支持以色列傲慢行为的人的手上和脸上，也溅在那些保持沉默的人的身上。”

在谈到对地区稳定的担忧时表示：“我们正在密切关注以色列对伊朗的恐怖袭击。针对这些袭击可能对土耳其造成的影响，我们的所有机构和相关人员都已进入戒备状态。”他强调土耳其正保持高度警惕。

他向公众保证：“我们的国家可以放心。政府完全致力于维护土耳其的利益、和平、团结与安全。”

埃尔多安补充道：“我们已经并正在为每一种可能的负面发展和情景做好准备。”

他还谴责了国际社会对中东持续暴力的无所作为。

他说道，“面对在人类眼前进行的侵略行为，联合国、国际组织和各国保持沉默，有些甚至支持这种强盗行为。”

埃尔多安强调了局势的紧迫性，指出冲突对整个地区的广泛影响，并呼吁加强问责。

土耳其总统表示，“制止以色列的侵略对世界和人类至关重要。包括我们的邻国伊朗在内的我们地区的所有国家都必须从这些事件中吸取必要的教训。”

总统还重申了土耳其对和平与外交的承诺，并誓言继续努力。

埃尔多安说道，“我们阻止以色列侵略的斗争将继续。我们在该地区建立和平的努力将会加倍。我们不会停止我们的外交接触和电话外交。我们将尽一切可能防止一场可能影响所有人的灾难。”