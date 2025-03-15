在韩国总统短暂宣布戒严并传出首尔可能发展核武器的消息后，美国能源部发言人周五表示，美国能源部已将韩国的盟友列为 “敏感 ”国家。

能源部在回应媒体提问时表示，时任总统拜登政府于1月将韩国列入“敏感及其他指定国家名单”的最低级别，这一决定是在拜登卸任前不久作出的。

能源部未解释为何将韩国列入名单，也未表明总统特朗普是否有意撤销这一措施。发言人表示，这一指定不会对韩美在科学和技术领域的双边合作施加新的限制。

据媒体报道，这一决定将于4月15日生效。

韩国外交部表示，政府对此事高度重视，并与华盛顿保持密切沟通。

韩国外交部在发表的声明中表示，“我们将积极协商，确保韩美在能源、科学和技术合作方面不受负面影响。”

根据能源部网站发布的一份2017年文件，“敏感国家名单”包括中国、以色列、俄罗斯、伊朗和朝鲜等国家。

韩国总统尹锡悦及时任国防部长金永贤曾表示，鉴于对朝鲜武器计划的担忧以及对美韩同盟的疑虑，首尔可能会被迫寻求核武器。

尹锡悦因在12月宣布戒严六小时而被控叛乱罪，目前已被弹劾，总统职权暂停，法院正在决定是否将其免职。

在与拜登达成2023年协议后，尹锡悦放弃了有关核武器计划的言论。根据协议，美国将向韩国提供更多关于核事件威慑和应对计划的透明度。

作为回报，韩国重申不追求核武器的承诺，并表示将遵守其签署的《核不扩散条约》。

然而，这些措施仍未能完全消除对美国防务承诺的疑虑，而这种疑虑已增加了韩国对核武库的需求。

韩国外交部长赵兑烈上月表示，核武器并未“被排除在外”，尽管目前讨论这一计划还为时过早。

赵兑烈在国会听证会上表示，“鉴于国际局势正朝着不可预测的方向发展，这是我们必须为所有可能的情况做好准备的原则性回应。”

非营利组织军控协会执行主任达里尔·金博尔表示，鉴于这些“挑衅性”言论，韩国存在扩散风险，美国能源部将韩国列入名单是明智之举。

金博尔提到韩国的正式名称“大韩民国”时说道，“将韩国列为敏感国家应排除韩国请求美国批准铀浓缩和乏燃料再处理以生产核武器的可能性。”

这一决定的处理方式在首尔引发了担忧。赵兑烈周二告诉国会，他的部门未收到拜登政府的正式沟通，仅通过非正式渠道得知可能的指定。

国家可能因国家安全、核不扩散或支持恐怖主义等原因被列入能源部名单，但被列入名单并不一定表明与美国存在敌对关系。

美国能源部表示，“目前，韩美在科学和技术领域的双边合作没有新的限制。”能源部期待与韩国合作，以推进双方的共同利益。”

尽管这一决定并未禁止科学或技术合作，但能源部表示，访问被列入名单的国家以及相关合作需事先进行内部审查。