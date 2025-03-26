奥斯卡获奖纪录片《无他乡》的导演哈姆丹·巴拉尔（Hamdan Ballal）讲述了他在被以色列非法定居者拘留后遭受的折磨和虐待。

巴拉尔在周二表示，他在前一晚被定居者袭击。当时他正在拍摄定居者攻击邻居房屋的画面，并随后返回以确保自己的房屋未遭到袭击。

他在被警方释放后告诉路透社，“我只是站在外面，看看是否有定居者或军队会攻击我的家。”

他说，他被推倒在地，士兵们对他大喊让他站起来，并用枪指着他。他表示，“这太疯狂了，你可以想象你的家人、孩子都在家里，而你需要保护他们”。

他还提到，在一次定居者袭击他的村庄时，一名定居者像踢足球一样踢他的头。

在这一事件发生前不久，一群定居者袭击了靠近阿尔哈利勒（Al Khalil）的苏西亚（Susya）村的一场开斋节聚会，随后以色列安全部队逮捕了巴拉尔。

周一的事件是以色列定居者被指袭击巴勒斯坦或贝都因村庄和营地的最新案例，有时还会偷窃牲口。据监控这些袭击的巴勒斯坦人和活动人士称，警方和军队通常袖手旁观，不加干预。

巴拉尔的妻子拉米娅（Lamia Ballal）表示，定居者聚集在他们家周围，她的丈夫出去阻止他们闯入。

她告诉路透社说，“定居者袭击了他并开始殴打他，然后他们逮捕了他”。

《无他乡》是一部关于以色列驱逐巴勒斯坦社群的纪录片，由巴勒斯坦和以色列导演联合执导，并在今年的奥斯卡颁奖典礼上获得最佳纪录片奖。

巴拉尔表示，参与袭击的一名定居者是他熟知的人。

他说，“这不是第一次，他多次袭击我的家，还把他的牛放到我家花园里吃草。”

巴拉尔不会说希伯来语，但他说他听到他们提到他的名字和“奥斯卡”这个词。

他在周二被释放后在约旦河西岸的一家医院接受采访时说，“我意识到他们是针对我来的，当他们说‘奥斯卡’时，你就明白了。当他们说你的名字时，你就明白了。”

以色列军方并未立即回应有关士兵殴打巴拉尔的指控。巴拉尔指认的袭击者谢姆·托夫·卢斯基（Shem Tov Luski）——过去曾威胁过巴拉尔——否认他或士兵殴打了巴拉尔。

该纪录片的另一位联合导演巴塞尔·阿德拉（Basel Adra）表示，他认为定居者带着军队到巴拉尔家是为了报复这部影片对马萨费尔亚塔（Masafer Yatta）地区的描述，而周一的事件就发生在该地区附近。

他说，“因为他拿着相机记录发生的事情，我认为他成为了目标，并在夜晚遭到了这样的报复”。