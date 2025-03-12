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马斯克称X 遭遇大规模网络攻击
马斯克推测,这种攻击需要巨大的资源,并且是由一个国家或大型协调组织所为。
马斯克称X 遭遇大规模网络攻击
#NQA52 : Trump theme: First 100 days / AFP
2025年3月12日

埃隆·马斯克表示，X平台周一遭遇了一次大规模网络攻击，这引发了人们的疑问：这位在政治上存在分歧的亿万富翁是否成为了攻击目标，或者他做出裁员决定是否对这个曾经的 Twitter 平台造成了冲击。

根据Downdetector追踪网站的报告，周一早些时候，亚洲、欧洲和北美的用户纷纷表示无法访问X平台。

马斯克在平台上发帖说道，“X平台遭遇了一次（仍在持续的）大规模网络攻击”。随着时间推移，平台的运行情况时好时坏。

这位SpaceX和特斯拉老板还将去年一次导致平台崩溃的事件归咎于网络攻击，当时正准备在平台上直播与唐纳德·特朗普的采访，但他并未提供相关证据。

马斯克分享了一个名为DogeDesigner的账户发布的帖子，暗示这次最新的网络攻击是针对他的又一次敌意爆发，与最近针对他领导的所谓“政府效率部”（DOGE）的抗议以及特斯拉设施遭到破坏的事件一致。

在接受福克斯商业频道采访时，他声称攻击中使用的计算机似乎拥有位于乌克兰地区的数字地址，而X平台仍在努力弄清楚具体发生了什么。

网络安全专家表示，在无法深入了解X平台运营的情况下，很难评估具体情况，但问题持续的时间表明这可能是一场攻击。

网络防御平台Deepwatch查德·克雷格尔说道：“网络战仍在全面展开”。

“随着马斯克成为焦点，政治紧张局势达到顶峰，这些攻击具备所有国家级攻击的特征。”

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