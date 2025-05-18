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葡萄牙三年内第三次提前举行选举，候选人之间势均力敌
此次选举正值欧洲努力应对全球贸易紧张局势，并在美国总统特朗普警告美国可能不会在俄罗斯乌克兰战争期间保护其北约盟国之后寻求加强防御之际。
葡萄牙三年内第三次提前举行选举，候选人之间势均力敌
Democratic Alliance (AD) party leader and Portuguese Prime Minister Luis Montenegro gestures as he takes part in a street rally in Lisbon on May 16, 2025. / Photo: AFP
2025年5月18日

葡萄牙选民将在周日参加三年来的第三次大选，预计总理路易斯·蒙特内格罗将获胜，但无法在议会中获得多数席位。

最终民调显示，他领导的中右翼民主联盟（AD）领先于社会党（PS），可能会赢得更多议席，但仍无法达到在230席议会中获得多数所需的116席。

民粹主义的Chega党预计将再次位居第三，这使其成为潜在的关键角色，尽管蒙特内格罗已表示拒绝与该党合作组建政府。

在这个拥有约1000万人口的国家，投票站将于当地时间早上8点（格林尼治时间0700）开放，晚上8点关闭，最终结果预计将在数小时后公布。

此次选举是在欧洲联盟成员国葡萄牙举行的，背景是欧洲正应对全球贸易紧张局势，并在俄罗斯全面入侵乌克兰的背景下加强防御能力。此前，美国总统特朗普曾警告称，美国可能不会保护北约盟国。

周五在里斯本的最后一场集会上，蒙特内格罗呼吁选民给予他更强的授权，以便葡萄牙能够更好地应对这一“地缘政治动荡”。

他说，“我们必须在国内尽自己的责任，同时也要成为欧洲和世界解决方案的一部分。为此，我们需要一个强有力的政府。”

此次选举是在蒙特内格罗失去议会信任投票后召开的。他在3月提出了这项投票，但因其咨询公司业务涉嫌利益冲突而受到指控。

该公司拥有多家政府合同客户。蒙特内格罗否认有任何不当行为，称自己未参与公司的运营，并已将公司交由子女管理。

社会党领导人佩德罗·努诺·桑托斯（48岁经济学家）指责蒙特内格罗“操纵选举”，以避免在议会调查中解释其公司的问题。

然而，根据里斯本天主教大学周四发布的最终选前民调，仅有五分之一的选民认为此案“非常重要”，而29%的选民认为此案毫无重要性。

里斯本大学政治学家菲利帕·雷蒙多表示，葡萄牙选民“对这种利益冲突案件有一定的容忍度”。

她表示，“在竞选中，这一事件并未达到反对派所希望的影响力。”

蒙特内格罗降低了年轻人的所得税，提高了养老金，并收紧了移民政策，承诺结束所谓的“门户大开”政策。

在此前的社会党政府领导下，葡萄牙成为欧洲对移民最开放的国家之一。从2017年到2024年，居住在葡萄牙的外国人数翻了四倍，占总人口的约15%。

蒙特内格罗政府在竞选期间宣布驱逐约1.8万名非法移民，这引发了其迎合极右翼选民的指责，并被认为是在模仿特朗普的政策。

与其他在欧洲崛起的极右翼政党一样，切加党利用了人们对移民和犯罪的担忧。

但Chega党也面临尴尬局面，包括有议员被指多次从机场行李传送带上偷取行李的指控。

其领导人、42岁的前足球评论员安德烈·文图拉在竞选最后一周因胃痛突然离开了两场集会，并两次被紧急送医，但他在周五的最后一场活动中意外现身。

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