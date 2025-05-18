葡萄牙选民将在周日参加三年来的第三次大选，预计总理路易斯·蒙特内格罗将获胜，但无法在议会中获得多数席位。

最终民调显示，他领导的中右翼民主联盟（AD）领先于社会党（PS），可能会赢得更多议席，但仍无法达到在230席议会中获得多数所需的116席。

民粹主义的Chega党预计将再次位居第三，这使其成为潜在的关键角色，尽管蒙特内格罗已表示拒绝与该党合作组建政府。

在这个拥有约1000万人口的国家，投票站将于当地时间早上8点（格林尼治时间0700）开放，晚上8点关闭，最终结果预计将在数小时后公布。

此次选举是在欧洲联盟成员国葡萄牙举行的，背景是欧洲正应对全球贸易紧张局势，并在俄罗斯全面入侵乌克兰的背景下加强防御能力。此前，美国总统特朗普曾警告称，美国可能不会保护北约盟国。

周五在里斯本的最后一场集会上，蒙特内格罗呼吁选民给予他更强的授权，以便葡萄牙能够更好地应对这一“地缘政治动荡”。

他说，“我们必须在国内尽自己的责任，同时也要成为欧洲和世界解决方案的一部分。为此，我们需要一个强有力的政府。”

此次选举是在蒙特内格罗失去议会信任投票后召开的。他在3月提出了这项投票，但因其咨询公司业务涉嫌利益冲突而受到指控。

该公司拥有多家政府合同客户。蒙特内格罗否认有任何不当行为，称自己未参与公司的运营，并已将公司交由子女管理。

社会党领导人佩德罗·努诺·桑托斯（48岁经济学家）指责蒙特内格罗“操纵选举”，以避免在议会调查中解释其公司的问题。

然而，根据里斯本天主教大学周四发布的最终选前民调，仅有五分之一的选民认为此案“非常重要”，而29%的选民认为此案毫无重要性。

里斯本大学政治学家菲利帕·雷蒙多表示，葡萄牙选民“对这种利益冲突案件有一定的容忍度”。

她表示，“在竞选中，这一事件并未达到反对派所希望的影响力。”

蒙特内格罗降低了年轻人的所得税，提高了养老金，并收紧了移民政策，承诺结束所谓的“门户大开”政策。

在此前的社会党政府领导下，葡萄牙成为欧洲对移民最开放的国家之一。从2017年到2024年，居住在葡萄牙的外国人数翻了四倍，占总人口的约15%。

蒙特内格罗政府在竞选期间宣布驱逐约1.8万名非法移民，这引发了其迎合极右翼选民的指责，并被认为是在模仿特朗普的政策。

与其他在欧洲崛起的极右翼政党一样，切加党利用了人们对移民和犯罪的担忧。

但Chega党也面临尴尬局面，包括有议员被指多次从机场行李传送带上偷取行李的指控。

其领导人、42岁的前足球评论员安德烈·文图拉在竞选最后一周因胃痛突然离开了两场集会，并两次被紧急送医，但他在周五的最后一场活动中意外现身。