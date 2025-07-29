荷兰成为第七个禁止以色列极右翼财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇和国家安全部长伊塔马尔·本·格维尔入境的国家。据荷兰媒体报道，这两人因呼吁对加沙进行“种族清洗”而被列为“不受欢迎人物”。

荷兰外交部长卡斯帕·费尔德坎普在周一晚间回应议会质询时为这一禁令辩护，称这两位以色列部长“多次煽动针对巴勒斯坦人口的暴力行为，持续倡导扩大非法定居点，并呼吁对加沙地带进行种族清洗”。

荷兰政府在周一发布的一封信中还表示，将召见以色列大使，谴责加沙地区“无法容忍且不可辩护”的局势。

荷兰首相迪克·斯霍夫表示，政府正在“考虑采取国家层面的措施”对以色列施压，并准备支持暂停以色列参与欧盟“地平线研究计划”，如果布鲁塞尔认定以色列阻碍了对加沙的人道主义援助。

本·格维尔在挑衅性言论中要求对加沙实施“全面封锁”，阻止援助，并宣称“加沙地带没有一个平民是局外人”。斯莫特里奇则呼吁重新占领加沙并减少其巴勒斯坦人口，称以色列应“停止害怕‘占领’这个词”。

他们的言论被广泛谴责为煽动暴力和种族灭绝。截至目前，已有七个国家禁止斯莫特里奇和本·格维尔入境，理由是他们煽动针对巴勒斯坦人的暴力行为，并推动在以色列占领的约旦河西岸扩大非法犹太人定居点。

在欧盟成员国中，荷兰和斯洛文尼亚是仅有的两个采取此类措施的国家。此外，英国、加拿大、澳大利亚、新西兰和挪威也禁止这两位以色列部长入境。

以色列对加沙的封锁已持续18年。但自今年3月以来，以色列关闭了所有过境点，阻止大部分援助车队进入，同时其军队对加沙进行轰炸并造成大量巴勒斯坦人死亡。

根据加沙卫生部的数据，自2023年10月以来，至少有147人因饥饿死亡，其中包括88名儿童。

自2023年10月以来，以色列在加沙已造成近6万名巴勒斯坦人死亡，其中大部分是妇女和儿童。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令，指控其在加沙犯下战争罪和反人类罪。

此外，以色列因其对被围困的巴勒斯坦飞地的战争，还面临国际法院的种族灭绝案件审理。