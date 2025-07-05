卢旺达总统表示，他的国家将履行最近在美国促成下与刚果民主共和国（DRC）签署的和平协议中的承诺。

这是该协议在华盛顿签署后，他首次公开发表的评论。许多人希望该协议能够结束刚果东部的冲突。

保罗·卡加梅周五在基加利的新闻发布会上表示，他感谢美国在促成和平协议方面的调解。他提到特朗普政府关注了需要解决的三个关键问题——政治、安全和经济。

6月27日签署的协议要求两国军队停止敌对行动。

该协议回应了刚果民主共和国的关键关切，包括尊重其领土完整、解除武装团体的武装以及实施恢复该地区持久稳定的措施。

“我们已经同意与其他人一起完成一些事情，我们会做到这一点。你永远不会发现卢旺达在履行我们所同意的事情上有任何过错，绝不会。但如果我们合作的一方耍花招，把我们带回问题的原点，那么我们会像以前那样处理这个问题，”他说。

卡加梅还指出，刚果危机的主要部分是外部因素，他表示和平协议的成功将取决于冲突各方的善意。

“我感谢特朗普总统的决定。顺便说一句，即使协议不起作用，我也不认为应该责怪美国，因为最终，他们并不是执行协议的一方。执行协议是我们这个地区的任务，无论是刚果民主共和国还是卢旺达，都需要履行各自的责任。”

数十年的暴力

刚果民主共和国外交部长特蕾丝·卡伊库万巴周四在金沙萨对记者表示，她的政府将继续努力将协议转化为持久和平、可持续发展以及东部省份和更广泛的大湖地区的全面和平。

政府和M23反叛组织周四表示，他们将派遣代表团返回卡塔尔进行平行谈判，以结束冲突。

刚果东部几十年来一直受到暴力困扰。

2021年M23反叛组织的重新崛起加剧了冲突。

根据非洲战略研究中心的数据，截至2月底，M23与刚果政府军在刚果东部的冲突导致至少50万人流离失所，超过3000人死亡。