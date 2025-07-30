根据市场研究公司Canalys的一份最新报告，印度首次成为美国智能手机的最大出口国。

这一转变标志着全球科技制造业的重大重组，很大程度上是由苹果公司努力将其供应链从中国转移出去所推动的。

2025年第二季度，印度组装的智能手机占美国进口总量的44%，这一比例是去年同期13%的三倍多。

这一增长意味着印度智能手机出口量同比增长了惊人的240%。相比之下，中国在美国进口市场的份额急剧下降，仅为25%，而去年同期为61%。

越南也超过了中国，占据了美国市场的30%份额。

这一市场格局的重组主要归因于苹果公司加速将iPhone生产转移至印度的“China Plus One”战略，该战略旨在减少对中国的依赖，以应对日益不稳定的贸易环境。

Canalys首席分析师Sanyam Chaurasia表示：“过去几年，苹果在印度大幅提升了生产能力……并且到2025年为止，苹果已将印度的大部分出口能力用于供应美国市场。”

尽管苹果仍然依赖其长期建立的中国工厂，特别是用于高端Pro型号组件的生产，但公司已在印度加大了组装力度，目前iPhone 16已在印度生产。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克最近确认了这一转变，他表示预计今年在美国销售的大部分iPhone将由印度制造。

不仅仅是苹果，其他智能手机制造商如三星和摩托罗拉也在增加面向美国市场的印度生产，但它们的转型速度较慢，规模也小得多。

这一生产转移的努力是为了应对华盛顿日益增加的关税威胁。

尽管一些苹果产品暂时被排除在特朗普总统的“对等关税”政策之外，但库克在今年5月被警告称，仍可能对美国以外生产的设备（包括印度）征收25%的关税。

贸易分析人士警告称，将iPhone的全面生产转移到美国可能会显著推高价格。