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哈佛大学就资金冻结一事起诉特朗普政府,对峙局势升级
哈佛大学校长表示,资金冻结超出了政府的权限。哈佛大学已对唐纳德·特朗普总统的政府提起诉讼，该诉讼中提到的美国政府机构包括教育部、卫生部、司法部等。
哈佛大学就资金冻结一事起诉特朗普政府,对峙局势升级
The Trump administration has been tightening its chokehold on the prestigious university amid a wider crackdown on US universities over pro-Palestine protests and other issues. / Reuters
2025年4月22日

哈佛大学已对唐纳德·特朗普总统的政府提起诉讼，试图阻止政府暂停对这所美国教育机构超过20亿美元的资金支持。

“在过去的一周里，联邦政府采取了一系列行动，原因是哈佛拒绝遵守其非法要求，”哈佛大学校长艾伦·加伯在一份声明中表示。

“就在刚刚，我们提起了诉讼，要求停止资金冻结，因为这是非法的，超出了政府的权限，”加伯说道。

政府选择无视自以色列在被围困的加沙发动暴行以来反阿拉伯和反穆斯林事件的增加之际，加伯表示，他将关注这些事件。

“我们还将很快发布关于打击反犹太主义和反以色列偏见工作组的报告，以及打击反穆斯林、反阿拉伯和反巴勒斯坦偏见工作组的报告，”加伯补充道。

哈佛的诉讼中提到的美国政府机构包括教育部、卫生部、司法部、能源部和总务管理局。

特朗普政府尚未对此发表评论。

大学面临压力

特朗普政府正在就亲巴勒斯坦抗议活动和其他问题向美国大学施加更大压力，同时也在加强对这所著名大学的控制。

特朗普首先针对哥伦比亚大学，这引发了一波在美国校园内支持巴勒斯坦的抗议活动，他随后取消了对该校4亿美元的联邦资金支持。

最终，哥伦比亚大学屈服于压力，宣布了包括校园抗议政策在内的一系列重大政策变化。

随后，他将哈佛大学视为目标，启动了对所谓反犹太主义的调查，并威胁撤回90亿美元的联邦资金支持。

他还冻结了对康奈尔大学和西北大学的联邦资金支持，理由是这些学校允许支持巴勒斯坦的抗议活动。

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