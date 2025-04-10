俄罗斯表示，正在等待法国方面的“解释”，此前一名俄罗斯政府雇员在巴黎戴高乐机场被拘留数小时，俄方将这一事件描述为 “可耻的示威”，并用强烈的语言表达了不满。

俄罗斯外交部表示，这名未透露姓名的雇员为外交部工作，周日作为官方代表团成员前往法国。据俄方称，尽管他持有有效的法国签证，但法国边防警察在他入境时没收了他的手机和电脑，并将他在边防检查站滞留了数小时。

近几个月来，由于莫斯科批评法国总统埃马纽埃尔-马克龙支持欧洲，特别是乌克兰，法俄关系一直处于紧张状态。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在周三的例行新闻发布会上表示，“4月6日发生在戴高乐机场的事件没有任何解释”。

扎哈罗娃说，”俄罗斯使馆立即派了一名领事前往机场，使馆外交官不得不等待近七个小时才能联系上他们的同事，这些人都是官方代表团的成员。”

她强调，“我们不会对此事置之不理”。

目前，法国方面尚未作出回应。

扎哈罗娃在发布会上表示，“我们已经向法方明确要求解释。坦率地说，很难想象他们将如何为自己辩解”。

克里姆林宫严厉谴责：完全不可接受！

克里姆林宫也就这一事件发表了强烈声明，声称拘留是 “完全不可接受的”，并指出这将 “进一步恶化 ”莫斯科与巴黎之间的关系。俄罗斯向法国外交部发出抗议照会，并召见法国驻莫斯科大使。

自俄乌战争爆发三年多以来，俄罗斯和法国已互相驱逐了数十名外交官。近期，克里姆林宫将其对乌克兰冲突的愤怒更多地指向欧洲，而非美国。与此同时，美国正寻求与莫斯科建立更温和的关系。

作为乌克兰的坚定支持者，法国提出了部署维和人员作为未来和平协议一部分的想法。然而，俄罗斯认为这一提议无异于宣战。

马克龙周一指责俄罗斯使用 “拖延战术”，因为俄罗斯拒绝了美乌联合停火提议，并提出了在黑海休战的条件。与此同时，莫斯科仍将为瑞士冲突调解非政​​府组织工作的法国研究员洛朗·维纳蒂埃（Laurent Vinatier）关押在监狱中，巴黎方面称其对他的指控是“任意的”。