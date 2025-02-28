特朗普和莫迪对印度侵犯人权行为视而不见，“利益高于价值观”

美国国务院在其有关人权和宗教自由的报告中强调了印度近年来侵犯人权的行为，但新德里称这些报告存在“严重偏见”。

美国总统唐纳德·特朗普和印度总理纳伦德拉·莫迪周四在华盛顿会面，讨论了从武器销售到贸易等一系列问题，在公开声明中他们避免触及人权和少数民族虐待等敏感问题。

专家表示，近年来，对印度人权记录的担忧已不再是华盛顿两党议程的重点。这是因为印度通过增加与美国的贸易并成为对抗中国的合作伙伴而获得了影响力。预计这一趋势将在特朗普第二总统任期内持续下去。

两国领导人在白宫的正式会晤以及随后的联合新闻发布会上的声明均未提及人权问题。同样，这些问题也没有在他出席的会议上被提及。

美国威尔逊中心智库南亚研究所所长迈克尔·库格尔曼表示：“特朗普不太可能对印度人权问题表明立场。主要原因是他的外交政策很大程度上是基于利益的，几乎没有空间考虑国外人权等基于价值观的问题。”

尽管美国前总统乔·拜登也与印度保持着密切关系，但拜登的高级外交官安东尼·布林肯有时会谴责对少数群体的虐待。

美国国务院人权和宗教自由报告强调了印度近年来侵犯人权的行为。新德里称这些报道“充满严重偏见”。

英国皇家国际事务研究所高级研究员奇蒂格杰·巴杰帕伊将莫迪和特朗普描述为“强有力的领导人”，并指出他们抱有共同的观点。

库格尔曼说，两人的相似之处，包括他们对人权的态度，增强了他们之间的融洽关系。