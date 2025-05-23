美国总统唐纳德·特朗普周五宣布，乌克兰与俄罗斯之间达成了一项“重大”俘虏交换协议。

“祝贺双方达成这一协议。这可能会带来重大变化???” 特朗普在他的 Truth Social 平台上写道，但并未提供更多细节。

此外，本周克里姆林宫表示，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与特朗普讨论了与美国进行双边囚犯交换的问题。

然而，特朗普推动立即在乌克兰实现停火的提议遭到了普京的拒绝。

俄罗斯-乌克兰谈判

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫周五证实，俄罗斯与乌克兰的第二轮谈判即将举行。

在莫斯科举行的南俄罗斯会议上，拉夫罗夫表示，关于和平备忘录的工作正在进行中，并且俄罗斯方面的工作已经进入“高级阶段”。

针对媒体关于梵蒂冈可能作为谈判地点的报道，拉夫罗夫表达了保留意见，称这对梵蒂冈本身来说会是“不适宜的”。

“想象一下，梵蒂冈作为谈判场所。我认为，对于两个东正教国家来说，在一个天主教平台上讨论根本问题的解决方案，这显得不太合适。我相信，这对梵蒂冈来说也不会特别舒适，”他说道。

他还表示，莫斯科不会允许乌克兰的俄语使用者继续处于他所称的由泽连斯基领导的“政权”的统治之下。

拉夫罗夫称，允许这种情况发生将是“犯罪”。基辅方面否认存在任何此类歧视。

与此同时，据俄罗斯国防部通过国家通讯社塔斯社报道，俄军已占领乌克兰哈尔科夫地区的拉德基夫卡定居点。