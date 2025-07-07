美国总统唐纳德·特朗普表示，任何支持金砖国家经济集团“反美政策”的国家都将面临10%的额外关税。

他周日晚间在“真相社交”平台上写道：“这项政策不会有任何例外。”

在另一篇帖子中，他宣布美国与各国的海关信函和/或协议“将于格林威治标准时间7月7日星期一16:00开始递送”。

1月底特朗普表示：“金砖国家绝对不可能在国际贸易或其他领域取代美元。我们将要求这些看似敌对的国家承诺不创建新的金砖国家货币，也不支持其他取代强势美元的货币，否则将面临100%的关税。”

近年来金砖国家成员国一直在讨论摆脱美元，而在美国因俄罗斯在乌克兰发动“特别军事行动”而于2022年对俄罗斯实施制裁后，这些讨论日益加剧。

特朗普周日发表上述言论。在此期间，金砖国家领导人和代表齐聚里约热内卢，参加该组织第17届年度峰会。

金砖国家对特朗普关税政策的反应

在周日举行的峰会上，金砖国家领导人批评了特朗普“不加区分”的进口关税以及最近美国和以色列对伊朗的袭击。

包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非在内的11个国家约占世界人口的一半，占全球经济产出的40%。

尽管金砖国家在许多问题上存在分歧，但在反复无常的美国领导人及其断断续续的关税战上找到了共识，但避免直接点名特朗普。

金砖国家在联合峰会声明中对“单边关税”措施升级表示严重关切，称这些措施可能损害全球经济。

谴责对伊朗的袭击

金砖国家成员国还向伊朗提供了象征性支持，谴责以色列和美国对伊朗核目标和其他目标发动的一系列军事袭击。

今年4月特朗普威胁要对盟友和竞争对手征收一系列惩罚性关税，随后在市场强烈反弹的情况下，又表示将暂缓征收几个月的关税。

特朗普警告称，如果合作伙伴在8月1日之前不能达成“协议”，他将实施单边关税。

峰会声明似乎是对巴西、印度和沙特阿拉伯等美国盟友的让步，声明中并未直接批评美国或其总统。

缺乏参与

金砖国家机制成立于20年前，旨在为快速增长的经济体提供一个论坛，如今已被视为由中国主导、制衡美国和西欧大国的力量。

但随着涵盖伊朗和沙特阿拉伯等国的该组织成员不断扩大，它难以在从以色列在加沙的战争到挑战美国全球主导地位等一系列问题上达成有意义的共识。

例如，金砖国家呼吁以和平的两国方案解决巴以冲突。

一位伊朗外交消息人士称，伊朗政府的“保留意见”已传达给巴西东道主，伊朗并未断然否认这一声明。

据一位巴西政府消息人士透露，沙特阿拉伯外交大臣并未全程出席周日的会谈，这再次表明了外交方面的敏感性。

沙特阿拉伯是美国高科技军事出口的主要接受国，也是美国的长期合作伙伴。

中国国家主席习近平缺席，这是他12年主席任期内首次缺席，从而削弱了今年峰会的政治影响力。

这位中国领导人并非唯一一位引人注目的缺席者。被指控在乌克兰犯有“战争罪”的俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通过视频连线参会。

普京在讲话中表示，金砖国家已成为全球治理的关键参与者。

峰会还呼吁对人工智能进行监管，称该技术不应仅限于富裕国家。

虽然商业人工智能领域目前由美国科技巨头主导，但中国和其他国家正在迅速发展相关能力。