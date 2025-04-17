据《金融时报》周四报道，由软银、OpenAI和甲骨文资助的价值5000亿美元的美国数据中心项目“Stargate”正在考虑未来在英国投资，同时也在探索其他海外地点以扩展其人工智能基础设施。

英国首相基尔·斯塔默承诺采取支持创新的监管方式，向研究人员开放公共数据，并创建数据中心专区，以努力将英国打造为人工智能“超级大国”。

该报援引知情人士的话称，这些努力旨在增加数据中心的电力供应，并且该项目还将德国和法国视为有吸引力的候选国。

OpenAI、甲骨文和软银尚未立即回应路透社的置评请求。

扩展至欧洲

OpenAI首席执行官萨姆·阿尔特曼今年2月曾表示愿意将类似“Stargate”的人工智能项目引入欧洲，并称公司“非常希望”在欧洲开展“Stargate Europe”计划。

近年来，OpenAI已在欧洲大陆扩展业务，宣布在伦敦、巴黎、布鲁塞尔和慕尼黑设立办公室。

美国总统唐纳德·特朗普今年 1 月宣布星际之门项目为私营部门投资，并解释说，该计划旨在资助人工智能基础设施，使美国领先于竞争对手。

近年来，人工智能领域的投资热情显著上升，这主要得益于聊天机器人广泛应用以及复杂人工智能代理的出现。