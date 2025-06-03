孟加拉国东南部海岸的科克斯巴扎尔地区因强季风降雨，导致超过1400间罗兴亚难民住所受损。

仅在两天内，33个难民营中报告了53起山体滑坡事件。据联合国难民署（UNHCR）周一晚间表示，一名难民因墙体倒塌身亡，同时雷击还导致11人受伤。

联合国难民署补充道，这场强降雨“再次突显了罗兴亚难民的关键需求”。

目前有超过130万名罗兴亚人在科克斯巴扎尔地区寻求庇护，其中大多数是在2017年缅甸军方镇压行动后抵达的。

联合国难民署驻孟加拉国临时代表朱丽叶·穆雷基索尼（Juliet Murekeyisoni）表示：“陡峭的山坡、洪水和临时搭建的住所在如此密集的人口环境中形成了危险的组合，而强风则可能进一步削弱由竹子和防水布搭建的住所。”

联合国难民署还指出，成千上万新抵达的罗兴亚难民因逃离缅甸若开邦的针对性暴力和迫害，进一步压缩了本已过度拥挤的空间。

此外，严重的资金短缺也威胁到人道主义机构满足紧急需求和全面实施必要准备工作的能力。

联合国驻孟加拉国协调员格温·刘易斯（Gwyn Lewis）在科克斯巴扎尔的难民营中表示：“为这些灾害做好准备不仅是必要的，也是拯救生命的关键。”

通常情况下，季风准备工作会在5月之前开始，但由于资金短缺，合作伙伴未能采取这些措施。

今年联合国为罗兴亚难民危机制定的联合应对计划寻求9.345亿美元资金，以协助孟加拉国的罗兴亚难民及其所在社区，但目前仅收到所需资金的20%。