NIJERIYA
2 minti karatu
'Yan bindiga sun kashe jami’an NSCDC, sun yi garkuwa da wani ɗan China
Majiyoyi sun ce maharan sun buɗe wuta kan jami’an ne inda suka kashe takwas daga cikinsu nan-take. Sun kama ɗaya daga cikin ‘yan China, yayin da huɗu suka tsallake rijiya da baya.
'Yan bindiga sun kashe jami’an NSCDC, sun yi garkuwa da wani ɗan China
Farfesa Ahmed Abubakar Audi, Shugaban Rundunar NSCDC
6 Satumba 2025

Masu garkuwa da mutane sun kashe jami’an rundunar NSCDC ranar Juma’a da daddare kuma suka kama wani ma’aikaci ɗan ƙasar China a Okpella da ke ƙaramar hukumar Etsako East a Jihar Edo da ke kudancin Nijeriya.

Rahotanni sun nuna cewa maharan sun kuma jikkata jami’an rundunar NSDC huɗu da kuma wani farar-hula a lokacin harin, kuma ana yi wa waɗanda suka jikkata a wani asibiti.

Jami’an, waɗanda ke aikin tsaro a kamfanin simintin BUA, na kan hanyarsu ta raka ‘yan China biyar zuwa wurin aikinsu a lokacin da aka yi musu kwanton ɓauna kusa da ƙofar kamfanin, in ji rahotanni.

Majiyoyi sun ce maharan sun buɗe wuta kan jami’an ne inda suka kashe takwas daga cikinsu nan-take. Sun kama ɗaya daga cikin ‘yan China ɗin, yayin da aka kuɓutar da huɗu.

Da yake tabbatar da aukuwar lamarin, wani babban jami’i na rundunar NSCDC na Jihar Edo ya ce ma’aikatan suna aikin rakiya ne lokacin da ‘yan bindigar suka kai harin da misalin ƙarfe 10:00 na dare.

Za ku so karanta wadannan

“An kashe jami’ai takwas, yayin da biyar suka jikkata. An yi garkuwa da wani ɗan China , yayin da aka kuɓutar da huɗu,” in ji jami’in.

Majiyoyi sun bayyana cewa ‘yan bindigar sun yi ba-ta-kashi da jami’an NSCDC inda suka yi ta musayar wuta kafin su tsere cikin daji da ɗan ƙasar Chinan.

Jami’in ya ce dakarun tsaro sun bazama neman wanda aka yi garkuwa da shi da kuma tabbatar da cewa an kama ‘yan bindigar.

Kwamandan rundunar NSCDC a Jihar , Gbenga Agun, ya kai ziyara inda lamarin ya auku da kuma jami’an rundunar da suka jikkata asibiti.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us