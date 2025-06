Sabon mataimakin shugaban ƙasar Kenya ya karɓi rantsuwar kama aiki, makonni biyu bayan majalisa ta kaɗa ƙuri'a da gagarumin rinjaye kan tuge wanda ya gabace shi, bisa zarge-zargen almundahana da harzuƙa ƙabilanci.

Abraham Kindiki Kithure ya kama aiki ranar Juma'a bayan wani ƙayataccen biki a babban birnin ƙasar, Nairobi, wanda jami'an gwamnati suka halarta, tare da jakadun ƙasashen Yamma.

Bikin rantsuwar ya samu amincewar kotu ranar Alhamis bayan da aka ɗage odar dakatar da shi, duk da cewa ana ci gaba da sauraron sha' challenging the impeachment of the previous deputy president, Rigathi Gachagua.

Gachagua na ƙalubalantar hukuncin tsige shi da aka yi a gaban Babbar Kotun Nairobi, inda ya kafe a kan cewa abubuwan da aka tuhume shi a kansu ba su da wani tushe kuma ba a yi masa adalci ba.

An tsige tsohon mataimakin shugaban ƙasar a ranar 17 ga watan Oktoba bayan kaso biyu cikin uku na 'yan majalisa sun amince da hakan a wata ƙuri'a kan zarginsa da cin hanci da jawo rabuwar kan ƙabilu da kuma goyon bayan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Washe gari sai Shugaba William Ruto ya zaɓi Kindiki a matsayin mataimakinsa.

Tsige Gachagua ya nuna irin rabuwar kan da ke da akwai a Jam'iyyar United Democratic Alliance wato UDA, da kuma irin takun-saƙar da ke tsakanin Ruto da Gachagua, waɗanda dukansu mambobin UDA ne. An zargi Gachagua da rashin biyayya a lokacin da ya yi adawa da manufofin gwamnati na korar jama'ar tilas a lokacin ruwan sama mai karfi da ya haddasa ambaliyar ruwa da mace-mace.

Kindiki - tsohon ministan cikin gida - ya karbi mukamin mataimakin shugaban kasa a daidai lokacin da kasar ke cikin matsin tattalin arziki tare da tsadar rayuwa da karin haraji.

Ruto, wanda ya shiga ofis yana mai ikirarin wakiltar talakawan Kenya, ya fuskanci suka sosai kan kokarinsa na kara haraji don biyan masu lamuni na kasashen waje. Amma adawar da jama'a suka ta sa shi yin garambawul ga majalisar ministocinsa tare da sauya ra'ayi game da wasu abubuwan da yake niyyar aikatawa.