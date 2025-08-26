NIJERIYA
2 minti karatu
ECOWAS za ta kafa runduna mai dakaru 260,000 don yaƙar ta’addanci
Shugaba hukumar ƙungiyar ECOWAS, Omar Alieu Touray, ne ya bayyana wannan a taron manyan hafsoshin tsaro na ƙasashen Afirka  na shekarar 2025 a Abuja.
ECOWAS za ta kafa runduna mai dakaru 260,000 don yaƙar ta’addanci
Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima shi ya buɗe taron farko na manyan hafsoshin tsaron Afirka na shekarar 2025 a Abuja
26 Agusta 2025

Ƙungiyar bunƙasa tattalin arziƙin ƙasashen yammacin Afirka (ECOWAS) ta ce tana shirin kafa runduna mai dakaru 260,000 domin yaƙar ta’addanci.

Shugaba hukumar ƙungiyar ECOWAS, Omar Alieu Touray ne ya bayyana hanan a taron manyan hafsoshin tsaro na ƙasashen Afirka  na shekarar 2025 a Abuja.

Jigon taron shi ne “Yaƙi da barazana ga zaman lafiya da tsaron Afirka na wannan zamanin: muhimmancin dabarun haɗin kai na tsaro.”

Touray, wanda ya samu wakilcin kwamishina mai kula da harkar siyasa da zaman lafiya da tsaro na kungiyar ECOWAS, Ambasada Abdel-Fatau Musah, ya ce wannan wani ɓangare ne na rage tushen ta’addanci da sauran na’o’i na rashin tsaro a yankin.

Za ku so karanta wadannan

Ya ce baya ga matakin na yaƙar ta’adanci, ƙungiyar tana ƙoƙarin aiwatar da tsarinta na tsaron ruwa, yana mai cewa babu wani yanki na Afirka da ya tsira daga matsalar ta’addanci da yaƙe-yaƙe da kuma rashin ci-gaba.

Ya bayyana cewa ƙungiyar tana buƙatar dala biliyan 2.5 domin kafa rundunar yaƙi da ta’addancin domin ba da tallafi na gudanarwa da kuɗi ga dakaru da ke bakin daga a ƙasashen da ke fuskantar ta’addanci.

Ya ce tashe-tashen hankulan ka iya kasancewa na cikin gida, amma suna buƙatar mataki na haɗaka na nahiya, inda ƙungiyar Tarayyara Afirka (AU) za ta yi aiki a matsayin cibiyar gudanarwa na waɗannan matakan.

“Babu shakka game da cewa Afirka Ta Yamma, musamman yankin Sahel, ya kasance inda ta’addanci duniya ya fi ƙamari, inda bincike ya nuna cewa yankin sahel ya samu ƙshi 51 cikin 100 na mace-macen ta’addanci a shekarar 2024 kawai,” in ji shi.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us