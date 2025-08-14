TURKIYYA
3 minti karatu
Jam'iyyar AK mai mulki ta Turkiyya ta yi bikin cika shekaru 24 na jagorancin siyasa da nasara
Tun daga lokacin da aka kafa Jam'iyyar AK Party a 2001, Turkiyya ta tashi a matsayin ikon da yake da muhimmanci a duniya karkashin jagorancin Shugaban Kasa Recep Tayyip Erdogan.
Jam'iyyar AK mai mulki ta Turkiyya ta yi bikin cika shekaru 24 na jagorancin siyasa da nasara
Jam'iyyar AK mai mulki ta Turkiyya ta yi bikin cika shekaru 24 na jagorancin siyasa da nasara / AA
14 Agusta 2025

Jam’iyyar Adalci da Ci Gaba (AK Party) da aka kafa ta a ranar 14 ga Agustan 2001, karkashin jagorancin Recep Tayyip Erdogan ta cika shekaru 24 a siyasar Turkiyya, inda ta dinga nasara a dukkan zabukan gama gari da ta shiga.

A bikin cika shekaru 24 na jam’iyyar, Mataimakin Shugaban AK Party, Faruk Acar, ya sanar da cewa za a karbi sababbin mambobi yayin shagulgulan.

Yayin wani taron manema labarai, Acar ya jaddada cewa duk da shekaru 24 da jam’iyyar ta yi, tana nan da kuzari kuma tana ci gaba da bin burinta da manufofinta.

Ya bayyana AK Party ba kawai a matsayin wata jam’iyya ba, amma a matsayin wani gagarumar fafutuka ta jama’a, yana mai cewa, “Watakila ya dace mu bayyana cewa, ba kamar bikin cika shekaru 24 ba, za mu ci gaba da tafiya tare da karfin da muke samu daga jama’a da goyon bayan da muke karba daga al’umma.”

“A karon farko a shekararmu ta 25, za mu shiga wani zangon yakin neman zabe na shekara guda. Manufar wannan yakin neman zabe, wanda zai fara gobe, ita ce mu tafi tare da al’ummarmu kuma mu tunatar da su abubuwan da jam’iyyar da ta kai shekaru 25 ta cim ma a cikin shekaru 25 da suka gabata, inda ta yi tasiri a Turkiyya da miliyoyin ayyuka da shirye-shiryen da ta samar.”

Tun lokacin da aka kafa ta a ranar 14 ga Agusta, 2001, AK Party ta fara jan hankalin jama’a karkashin jagorancin Erdogan, wanda a lokacin shi ne magajin garin birnin Istanbul.

An zabe shi a matsayin Firaminista a shekarar 2003, sannan ya zama Shugaban Kasa tun daga 2014.

Za ku so karanta wadannan

A ranar 3 ga Nuwamban 2002, jam’iyyar ta samu gagarumar nasara, inda ta lashe kashi biyu cikin uku na kujerun majalisar dokoki — wani rinjaye da ba a taba gani ba cikin shekaru fiye da goma.

AK Party ta shiga zabuka guda bakwai — a shekarun 2002, 2007, 2011, 2015 — da zabukan gaggawa a watan Nuwamban 2015, Yunin 2018, da kuma na baya-bayan nan a watan Mayun 2023 — tana samun nasara a dukkan su.

Tun daga kafuwar jam’iyyar karkashin jagorancin Erdogan a 2001, Turkiyya ta zama wata babbar kasa mai tasiri a duniya, tana daukar hanyar siyasa mai fadi kuma mai cike da kuzari wajen harkokin kasa da na yankuna.

A tsawon shekaru, Turkiyya ta karfafa dangantakarta da kasashen Turai da Turkawa, da Musulmai, tana kuma daukar matsayin jagora a harkokin yankuna.

Haka kuma, ta fadada dangantakarta da sauran manyan kasashen duniya, tana kara matsayinta a matakin duniya.

Tare da wannan tsari, ta fara bayar da gudunmawa wajen warware matsalolin duniya da kuma taka muhimmiyar rawa a kungiyoyin kasa da kasa.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us