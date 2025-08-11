DUNIYA
2 minti karatu
Dole MDD ta yi gagarumin garanbawul don sauke nauyinta yayin da ta shekara 80 da kafuwa - Erdogan
“Wajibi ne a kanmu gaba ɗaya mu tabbatar da cewa Majalisar Dinkin Duniya ta zama dandali da ke wakiltar adalci na duniya a gaban zaluncin da ake yi wa Falasɗinawa,” in ji Erdogan a ranar Litinin.
Dole MDD ta yi gagarumin garanbawul don sauke nauyinta yayin da ta shekara 80 da kafuwa - Erdogan
Erdogan ya kuma tabbatar da goyon bayan Turkiyya ga duk wani yunƙuri na gyara a MDD. / AA
11 Agusta 2025

Ya bayyana a fili cewa Majalisar Dinkin Duniya tana bukatar gyare-gyare masu muhimmanci don ci gaba da sauke nauyin da aka ɗora mata, in ji Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a cikin wani saƙon bidiyo a bikin cika shekaru 80 na wannan ƙungiyar ta duniya.

“Wajibi ne a kanmu gaba ɗaya mu tabbatar da cewa Majalisar Dinkin Duniya ta zama dandali da ke wakiltar adalci na duniya a gaban zaluncin da ake yi wa Falasɗinawa,” in ji Erdogan a ranar Litinin.

Ya jaddada cewa dole ne a ɗauki matakai, da irin ƙudurin da waɗanda suka kafa wannan ƙungiya shekaru 80 da suka gabata suka nuna, don ƙarfafa Majalisar Dinkin Duniya ta yadda za ta iya dawo da zaman lafiya, wadata, amincewa da juna, da haɗin kai a duniya, tare da kai ta zuwa gaba.

Erdogan ya kuma tabbatar da goyon bayan Turkiyya ga duk wani yunƙuri na gyara, ciki har da shirin UN 80 Initiative wanda aka ƙaddamar ƙarƙashin jagorancin Babban Sakatare.

Ya ce Ankara ta himmatu wajen shiga cikin ƙoƙarin da ake yi na sauya Majalisar Dinkin Duniya zuwa tsari mai inganci, tasiri, da kuma ƙarfin kuɗi.

Za ku so karanta wadannan

Dawo da Majalisar Dinkin Duniya a matsayin 'fatan ɗan’adam'

Ya tunatar da kiran Turkiyya na gyaran Kwamitin Tsaro na Majalisar Dinkin Duniya, yana cewa: “Muna maimaita takenmu, 'Duniya ta fi biyar girma,' bisa gyaran Kwamitin Tsaro na Majalisar Dinkin Duniya, kuma muna cewa, 'Akwaiyiwuwar samun duniya mai adalci.”

“Ina kira ga ƙasashe mambobi su ɗauki matakai nan take da za su dawo da Majalisar Dinkin Duniya a matsayin fatan ɗan’adam,” ya ƙara da cewa.

Shugaban Turkiyya ya kuma taya Majalisar Dinkin Duniya murnar cika shekaru 80, yana mai cewa wannan ƙungiya, wadda Turkiyya ta kasance ɗaya daga cikin mambobin da aka kafa ta da su, ta cim ma nasarori masu yawa wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya da kuma inganta haɗin kai tsakanin ƙasashe tun lokacin da aka kafa ta a shekarar 1945.

Ya miƙa fatan alheri ga wannan ranar tunawa da cika shekaru 80, yana mai addu’ar ta zama alheri ga dukkan ɗan’adam.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us