TURKIYYA
2 minti karatu
Matar Shugaban Turkiyya ta tarbi Matar Shugaban Georgia ta samu goyon baya a shirin Kyautata Muhalli
Bagrationi ta sanya hannu kan "Alkawarin Duniya na Kawar da Shara," wani shirin da Emine Erdogan ta assasa.
Matar Shugaban Turkiyya ta tarbi Matar Shugaban Georgia ta samu goyon baya a shirin Kyautata Muhalli
Matar Shugaban Turkiyya ta tarbi Matar Shugaban Georgia ta samu goyon baya a shirin Kyautata Muhalli / AA
16 awanni baya

Uwargidan Shugaban Ƙasa na Turkiyya, Emine Erdogan, ta tarbi Tamar Bagrationi, matar Shugaban Ƙasar Georgia, Mikheil Kavelashvili, a ziyararta ta farko ta hukuma zuwa Tarkiyya.

Sun gana a Gidan Baki na Ƙasa da ke Fadar Shugaban Ƙasa A ranar Talata, inda suka tattauna kan al'adun gargajiya da suka haɗa su, ƙimomin iyali, da kuma yiwuwar haɗin kai musamman a fannin kare muhalli.

Bagrationi ta bayyana girmamawarta ga ayyukan Emine Erdogan, tana mai cewa tana bin ayyukanta sosai kuma tana da abubuwa da yawa da za ta koya daga gare ta. Ta yaba da yadda Turkiyya ke ba da muhimmanci wajen kare ƙimomin iyali, tare da nuna farin cikinta cewa ƙasashen biyu suna da wannan fifiko a tare.

Da ta jaddada gaggawar daukar mataki kan muhalli a duniya, Bagrationi ta sanya hannu kan “Sanarwar Kyautata Muhalli ta Duniya,” wani shiri da Emine Erdogan ta jagoranta kuma Shugaba Recep Tayyip Erdogan ya fara amincewa da shi.

Ta ce tana bin shirin Zero Waste sosai kuma ta taya Turkiyya murna bisa jagorancinta a wannan fanni.

‘Gudunmawa mai ma’ana’

Za ku so karanta wadannan

A cikin wani rubutu a kafar sada zumunta bayan ganawar, Emine Erdogan ta ce sun yi musanyar ra’ayoyi kan karfafa haɗin kai a fannonin al’adu, ilimi, da kuma kare muhalli.

Ta bayyana sanya hannun Bagrationi a kan sanarwar a matsayin “gudunmawa mai ma’ana” ga alhakin da suka ɗauka tare game da duniya, tana mai gode mata bisa goyon bayan da ta bayar don barin duniya mai tsabta da za a iya rayuwa a cikinta ga al’ummomin gaba.

“Na ji daɗin karɓar Uwargida Tamar Bagrationi, matar Shugaban Ƙasar Georgia, a ziyararta ta farko ta hukuma zuwa ƙasarmu bayan kama ofis. Mun tattauna batutuwa da dama, daga dangantakar ƙasashenmu mai ƙarfi da al’adunmu na haɗin kai zuwa batutuwan muhalli da ilimi.”

“Mun yi musanyar ra’ayoyi kan yiwuwar fannonin haɗin kai. A wannan lokaci na musamman, sanya hannun Uwargida Bagrationi a kan Sanarwar Kyautata Muhalli ta Duniya, wanda hakan ya zama gudunmawa ga alhakinmu na bai daya game da muhalli da ɗan’adam, ya kasance abu mai muhimmanci.

“Ina matuƙar gode mata bisa goyon bayanmu na barin duniya mai tsabta da za a iya rayuwa a cikinta ga al’ummomin gaba,” ta ƙara da cewa.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us