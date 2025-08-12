Uwargidan Shugaban Ƙasa na Turkiyya, Emine Erdogan, ta tarbi Tamar Bagrationi, matar Shugaban Ƙasar Georgia, Mikheil Kavelashvili, a ziyararta ta farko ta hukuma zuwa Tarkiyya.
Sun gana a Gidan Baki na Ƙasa da ke Fadar Shugaban Ƙasa A ranar Talata, inda suka tattauna kan al'adun gargajiya da suka haɗa su, ƙimomin iyali, da kuma yiwuwar haɗin kai musamman a fannin kare muhalli.
Bagrationi ta bayyana girmamawarta ga ayyukan Emine Erdogan, tana mai cewa tana bin ayyukanta sosai kuma tana da abubuwa da yawa da za ta koya daga gare ta. Ta yaba da yadda Turkiyya ke ba da muhimmanci wajen kare ƙimomin iyali, tare da nuna farin cikinta cewa ƙasashen biyu suna da wannan fifiko a tare.
Da ta jaddada gaggawar daukar mataki kan muhalli a duniya, Bagrationi ta sanya hannu kan “Sanarwar Kyautata Muhalli ta Duniya,” wani shiri da Emine Erdogan ta jagoranta kuma Shugaba Recep Tayyip Erdogan ya fara amincewa da shi.
Ta ce tana bin shirin Zero Waste sosai kuma ta taya Turkiyya murna bisa jagorancinta a wannan fanni.
‘Gudunmawa mai ma’ana’
A cikin wani rubutu a kafar sada zumunta bayan ganawar, Emine Erdogan ta ce sun yi musanyar ra’ayoyi kan karfafa haɗin kai a fannonin al’adu, ilimi, da kuma kare muhalli.
Ta bayyana sanya hannun Bagrationi a kan sanarwar a matsayin “gudunmawa mai ma’ana” ga alhakin da suka ɗauka tare game da duniya, tana mai gode mata bisa goyon bayan da ta bayar don barin duniya mai tsabta da za a iya rayuwa a cikinta ga al’ummomin gaba.
“Na ji daɗin karɓar Uwargida Tamar Bagrationi, matar Shugaban Ƙasar Georgia, a ziyararta ta farko ta hukuma zuwa ƙasarmu bayan kama ofis. Mun tattauna batutuwa da dama, daga dangantakar ƙasashenmu mai ƙarfi da al’adunmu na haɗin kai zuwa batutuwan muhalli da ilimi.”
“Mun yi musanyar ra’ayoyi kan yiwuwar fannonin haɗin kai. A wannan lokaci na musamman, sanya hannun Uwargida Bagrationi a kan Sanarwar Kyautata Muhalli ta Duniya, wanda hakan ya zama gudunmawa ga alhakinmu na bai daya game da muhalli da ɗan’adam, ya kasance abu mai muhimmanci.
“Ina matuƙar gode mata bisa goyon bayanmu na barin duniya mai tsabta da za a iya rayuwa a cikinta ga al’ummomin gaba,” ta ƙara da cewa.