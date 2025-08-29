TURKIYYA
2 minti karatu
Majalisar Dokokin Turkiyya ta yi kira kan a dakatar da Isra'ila daga MDD kan kisan ƙare-dangi a Gaza
Israila ta kashe kusan Falasɗinawa 63,000 a Gaza tun daga Oktoban 2023. Yaƙin ya lalata yankin wanda a halin yanzu yake fuskantar yunwa.
Majalisar Dokokin Turkiyya ta yi kira kan a dakatar da Isra'ila daga MDD kan kisan ƙare-dangi a Gaza
Sanarwar ta fito ne a karshen wani zama na musamman da mjalisar ta yi kan halin da ake ciki a Gaza. / AA
29 Agusta 2025

Majalisar Dokokin Turkiyya ta amince da wani kudiri mai tsauri da ke yin Allah wadai da Isra’ila kan faɗaɗa mamayar da take yi wa Gaza da kuma kisan kare-dangin da take yi wa Falasɗinawa.

A cikin sanarwar da ta fitar, majalisar ta bayyana cewa: “Muna kira da a dakatar da Isra'ila daga kasancewa mamba a Majalisar Dinkin Duniya da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa har sai ta dakatar da manufofinta na kisan kare dangi.”

Kudirin ya kuma yi kira ga dukkan majalisun dokoki na kasa da su yanke duk wata alaka ta soja da kasuwanci da Isra'ila, tare da daukar matakan cire takunkumin da aka kakaba wa Falasdinu.

Sanarwar ta fito ne a karshen wani zama na musamman da mjalisar ta yi kan halin da ake ciki a Gaza.

Ministan Harkokin Wajen Turkiyya, Hakan Fidan, ya yi jawabi a zaman, inda ya yi wa 'yan majalisar bayani kan matsalar jin kai da ake fuskanta a Gaza.

Za ku so karanta wadannan

Ya zargi Isra'ila da aikata laifuka a Gaza inda ya bayyana su a matsayin “daya daga cikin mafi munin shafuka a tarihin bil'adama.”

“Isra'ila ta shafe shekaru biyu tana aikata laifin kisan kare dangi a Gaza, tana watsi da darajar bil'adama a idon duniya,” in ji Fidan.

A watan Nuwamban bara, Kotun Hukunta Manyan Laifuka ta Duniya ta bayar da sammacin kama Firaministan Isra'ila, Benjamin Netanyahu, da tsohon Ministan Tsaronsa, Yoav Gallant, bisa zargin aikata manyan laifuka da laifukan cin zarafin bil'adama a Gaza.

Haka kuma, Isra'ila na fuskantar shari'ar kisan kare dangi a Kotun Duniya kan yakin da take yi a wannan yankin.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us