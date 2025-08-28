TURKIYYA
2 minti karatu
Turkiyya ta fara bikin Teknofest da ke mayar da hankali kan ayyukan teku a Istanbul
Bikin TEKNOFEST mai taken "Blue Homeland" zai bayyana ƙarfin sojin ruwa da cigaban fasaha da al'adun Turkiyya.
Turkiyya ta fara bikin Teknofest da ke mayar da hankali kan ayyukan teku a Istanbul
Ana sa ran Shugaba Recep Tayyip Erdoğan zai halarci ranar budewar. / AA
28 Agusta 2025

An buɗe babban bikin harkokin fasaha, jiragen sama, da sararin samaniya na Turkiyya, Teknofest.

Bikin, wanda zai mayar da hankali kan harkokin teku yana gudana a Istanbul, kuma zai nuna ƙarfin sojin ruwa da sabbin fasahohin ƙasar.

Wannan taron na kwanaki huɗu, wanda aka yi wa taken “Blue Homeland”, ya fara ne ranar Alhamis a Rundunar Kera Jirgin Ruwa ta Istanbul.

Kamfanin Anadolu na aiki a matsayin abokin ƙawancen sadarwa a duniya. Duk da cewa bikin ya fara ranar Alhamis, jama'a za su iya halartarsa daga ranar 30 zuwa 31 ga Agusta.

Ana sa ran Shugaba Recep Tayyip Erdogan zai halarci bikin a ranar farko.

Za ku so karanta wadannan

Gasar da aka shirya a cikin wannan taron ta hada da tsarin karkashin ruwa mara matuki, rokokin karkashin ruwa, da kuma motocin ruwa masu cin gashin kansu.

Sojojin Ruwa na Turkiyya suna nuna wasu daga cikin jiragen ruwansu na zamani, kamar TCG Anadolu, jirgin ruwan yaƙi mai saukar jiragen sama, TCG Istanbul frigate, TCG Burgazada corvette mai yaƙi da jiragen ƙarƙashin ruwa, TCG Orucreis frigate, TCG Nusret mai dasa bama-bamai, tare da jiragen ƙarƙashin ruwa na TCG Sakarya da TCG Hizirreis.

Baya ga fasahar soja, Teknofest Blue Homeland yana nuna nune-nunen tarihin harkokin ruwa da al'adu, fasahar Kama-da-wane mai hulɗa, da kuma jerin tarukan ilimi.

Bayan wannan taron, babban taron Teknofest zai gudana daga ranar 17 zuwa 21 ga Satumba a Filin Jirgin Sama na Ataturk na Istanbul.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us