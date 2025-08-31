TURKIYYA
1 minti karatu
Turkiyya da Pakistan za su ci gaba da yaƙi da kisan ƙare-dangin da Isra'ila ke yi a Gaza: Erdogan
Mahukunta a Ankara sun ji daɗi game da ci-gaba da ake samu na alaƙa tsakanin Pakistan, da Jamhuriyar Turkiyya ta Arewacin Cyprus, kamar yadda Erdogan ya gaya wa firaministan Pakistan.
A Tianjin, Erdogan ya gaya wa Firaminista Sharif cewa Turkiyya za ta haɗa gwiwa da Pakistan domin yaƙi da kisan ƙare-dangi da Isra'ila ke yi a Gaza / Reuters
31 Agusta 2025

Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce Isra’ila na so ta faɗaɗa shirinta na kisan ƙare-dangi a Gaza amma mahukunta a Ankara za su ci gaba da yaƙi da wannan shiri tare da haɗin gwiwa da Pakistan.

A yayin da yake ganawa da Firaministan Pakistan Shahbaz Sharif ranar Lahadi a birnin Tianjin na ƙasar China, Erdogan ya ce matsayin Turkiyya irin na Pakistan ne na yaƙi da kisan ƙare-dangi da Isra’ila take yi, a cewar wata sanarwa da Sashen Watsa Labarai na Gwamnatin Turkiyya ya wallafa a shafin sada zumunta na NSosyal.

"Shugaba Erdogan ya jaddada cewa Isra’ila tana neman faɗaɗa shirinta na kisan ƙare-dangi a Gaza, inda ya ce Turkiyya tana da ra’ayi iri ɗaya da Pakistan na yaƙi da kisan ƙare-dangi, sannan ya bayyana cewa ƙasashen biyu za su ci gaba da yin aiki tare ta hanyar haɗin gwiwa," in ji sanarwar.

Kazalika ƙasashen biyu sun tattauna kan alaƙar da ke tsakaninsu da lamuran da suka shafi yankinsu da ma na duniya baki ɗaya.

