Shugaba Erdogan ya jinjina wa Jaruman Turkiyya a Ranar Nasara
Shugaba Erdogan a cikin saƙonsa na ranar Asabar, ya bayyana wannan rana a matsayin alamar imani mai ƙarfi na ‘yan ƙasar, ruhin jarumtaka, da kuma haɗin kai wajen yaƙi don 'yanci da cin gashin kai.
Shugaban ya jaddada cewa nauyin al’umma shi ne ɗaukar fitilar ‘yancin kai zuwa gaba cikin ƙarfi da haɗin kai. / AA
30 Agusta 2025

Shugaba Recep Tayyip Erdogan na Turkiyya ya fitar da saƙo a ranar 30 ga Agusta, yana tunawa da Ranar Nasara, wani muhimmin lokaci a tarihin Turkiyya.

Erdogan, a cikin saƙonsa na ranar Asabar, ya bayyana wannan rana a matsayin alamar imani mai ƙarfi na ‘yan ƙasar, ruhin jarumtaka, da kuma haɗin kai wajen yaƙi don 'yanci da cin gashin kai.

“Babbar Nasara, wanda aka samu ta hanyar ƙaunar ƙasa daga sojojinmu masu jaruntaka da haɗin kai na al’ummarmu, ya karya sarƙoƙin bauta kuma ya buɗe hanya zuwa ga cin gashin kanmu,” in ji Erdogan.

Ya jaddada cewa Ranar Nasara ba wai kawai nasarar soja ba ce, amma kuma tana nufin “farfaɗowa” na al’ummar Turkiyya da gwagwarmayarta don wanzuwa da cin gashin kai na har abada.

A ƙarƙashin jagorancin uba wurin kafa Jamhuriyar Turkiyya, Mustafa Kemal Ataturk, yakin soja wanda ya kasance wani ɓangare na Babban Hari, ya fara a ranar 26 ga Agustan 1922, ya tabbatar da cin gashin kan Turkiyya kuma aka kammala shi a ranar 18 ga Satumba na shekarar da ta biyo baya.

Masana tarihi sun jaddada cewa nasarar, wadda Ataturk ya jagoranta wurin samu, ta bayyana ƙudurin Turkiyya na mulkin kai da kuma kasancewarta mai ɗorewa a Anatolia.

Al’ummar Turkiyya ‘ba ta taɓa yarda da rasa cin gashin kanta ba’

Shugaba Erdogan ya bayyana cewa Ranar Nasara ta kawo kyakkyawan fata ba kawai ga al’ummar Turkiyya ba, har ma ga dukkan waɗanda aka zalunta a ƙarƙashin bauta.

“Tare da wannan nasara, al’ummar Turkiyya ta sake bayyana wa duniya baki ɗaya cewa wannan al’umma ba za ta taɓa yarda da bauta ba, ba za ta taɓa amincewa da sarauta ba, kuma ba za ta taɓa yarda da rasa cin gashin kanta ba,” in ji Erdogan.

Ya lura cewa nasarar ta zama wata babbar alama ta burin cin gashin kai ga dukkan al’ummomi da ke gwagwarmaya don samun ‘yanci daga zalunci.

Shugaban ya jaddada cewa nauyin al’umma shi ne ɗaukar fitilar ‘yancin kai zuwa gaba cikin ƙarfi da haɗin kai.

“A wannan rana mai ma’ana, ina tunawa cikin rahama da jaruman shahidanmu da suka sadaukar da rayukansu don ƙasa, musamman Ghazi Mustafa Kemal da abokan gwagwarmayarsa, tare da godiya ga jaruman tsoffin sojojinmu,” in ji shi a ƙarshe.

