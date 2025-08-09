Dubban masu zanga-zangar goyon bayan Falasɗinu sun taru a Dandalin Beyazit na Istanbul a ranar Asabar bayan sallar Magariba, domin nuna adawarsu ga kisan kiyashi da ƙaƙaba yunwa da Isra'ila ke yi a Gaza.
Gangamin, wanda ya haɗa da ƙungiyoyin ba da gwamnati da kuma jama'a da dama, ya ci gaba da tafiya zuwa Masallaci mai tarihi na Ayasofya.
Mahalarta sun yi ƙoƙarin jan hankalin duniya game da matsalar jin kai da ke faruwa a Gaza, tare da nuna goyon baya gare su, yayin da tashin hankali da ƙarancin abinci da magunguna ke ƙara ta'azzara.
Masu shirya zanga-zangar sun yi kira ga al'ummar duniya da su ɗauki matakan gaggawa don kawo ƙarshen wahalhalun.
Isra'ila na fuskantar ƙarin fushin duniya saboda kisan kiyashi da take yi a Gaza, inda ta kashe fiye da mutane 61,000 tun watan Oktoba 2023.
Haren-haren da soja ke kaiwa sun lalata yankin sosai kuma sun haifar da mutuwa ta hanyar yunwa da ƙunci.
A watan Nuwamba da ya gabata, Kotun Hukunta Laifukan Yaki ta Duniya ta bayar da sammacin kama Firayiministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon Ministan Tsaronsa Yoav Gallant saboda laifukan yaƙi da laifukan cin zarafin ɗan adam a Gaza.
Haka kuma, Isra'ila tana fuskantar shari'ar kisan kiyashi a Kotun Duniya saboda yaƙin da take yi a yankin.