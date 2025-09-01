SIYASA
2 minti karatu
An rantsar da kwamandan RSF Dagalo a matsayin shugaban gwamnatin adawa a Sudan
A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi, gamayyar ƙawancen da RSF ke jagoranta, ta ce Dagalo ya sha rantsuwar kama aiki a Nyala, babban birnin Jihar Darfur ta Kudu da ke yammacin Sudan.
An rantsar da kwamandan RSF Dagalo a matsayin shugaban gwamnatin adawa a Sudan
An rantsar da kwamandan RSF a matsayin shugaban gwamnatin adawa a Sudan / Reuters
1 Satumba 2025

An rantsar da kwamandan dakarun RSF Mohamed Hamdan Dagalo a matsayin shugaban gwamnatin adawa a Sudan.

A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi, gamayyar ƙawancen da RSF ke jagoranta, ta ce Dagalo ya sha rantsuwar kama aiki a Nyala, babban birnin Jihar Darfur ta Kudu da ke yammacin Sudan.

Ta ce an rantsar da Abdelaziz Adam al-Hilu a matsayin mataimakin Dagalo, tare da mambobin majalisar shugaban ƙasa mai kujeru 13.

A ranar 26 ga watan Yuli ne gamayyar ƙungiyoyin suka sanar da kafa gwamnatin haɗin gwiwa, ƙarƙashin jagorancin Dagalo.

An sanya hannu kan yarjejeniyar siyasa a Kenya

Za ku so karanta wadannan

A watan Fabrairu, RSF da wasu ƙungiyoyin ƙawancenta da dama suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar siyasa a Kenya domin kafa gwamnatin adawa a Sudan, matakin da mahukunta a Khartoum suka yi Allah wadai da shi.

A ranar 14 ga watan Agusta, Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi watsi da kafa wata gwamnati mai kama da juna a yankunan da ke hannun RSF a matsayin cin zarafi ga 'yancin kai da ƙasa da kuma yankin Sudan baki ɗaya.

Tun a watan Afrilun 2023 sojojin Sudan da dakarun RSF suke ta gwabza yaƙi wanda ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da 20,000 tare da raba aƙalla mutum miliyan 14 da muhallansu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumomin yankin.

Bincike daga jami'o'in Amurka ya ƙiyasta adaɗin waɗanda suka mutu ya kai kusan 130,000.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us