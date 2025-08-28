NIJERIYA
2 minti karatu
Nijeriya da Brazil sun rattaba hannu kan yarjejeniyar sufurin jiragen sama kai-tsaye tsakaninsu
Ranar Litinin aka kammala yarjejeniyar a lokacin da Shugaban Tinubu ya kai ziyarar  aiki Brasília, babban birnin ƙasar.
Nijeriya da Brazil sun rattaba hannu kan yarjejeniyar sufurin jiragen sama kai-tsaye tsakaninsu
Anan ganin yarjejeniyar sufurin jiragen saman za ta ƙarfafa hulɗa tsakanin ƙasashen biyu / AP
28 Agusta 2025

Shugaba Bola Tinubu na Nijeriya ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ƙasar Brazil da nuna sufurin jirage kai-tsaye tsakanin ƙasashen Nijeriya da ƙasar da ta fi ƙarfin tattalin arziƙi a Kudancin nahiyar Amurka.

Ranar Litinin aka kammala yarjejeniyar a lokacin da Shugaban Tinubu ya kai ziyarar  aiki Brasília, babban birnin ƙasar.

Wata sanarwar da maitaika wa Ministan Sufurin Jiragen Nijeriya kan harkar watsa labarai, Tunde Moshood, ya fitar ta ce an kammala yarjejeniyar ne a gaban Shugaba Bola Tinubu da Shugaban Brazil Luiz Inacio Lula da Silva da kuma Ministan Sufurin Jiragen Saman Nijeriya, Festus Keyamo.

Kazalika sanawar ta ce Festus Keyamo ne ya rattaba hannu a yarjejeniyar a madadin Nijeriya, yayin da Ministan Sufurin Brazil, Silvio Costa Filho, ya rattaba hannu kan yarjejeniyar a madadin ƙasarsa.

Yarjejeniyar ta sufurin jiragen saman za ta samar da tsarin sufurin jirage kai-tsaye tsakanin Nijeriya da Brazil, da yiwuwar inganta kasuwanci da yawon buɗe ido da zuba jari da kuma hulɗar diflomasiyya.

Za ku so karanta wadannan

Sanarwar ta kuma bayyana cewa, “[yarjejeniyar] ta kuma kasance wani muhimmin mataki cikin matakan inganta haɗin kai da ƙasashen duniya da kuma inganta sadarwar duniya.”

Tinubu ya tafi Brazil ne da wata tawagar da ta haɗa da ministan Kudi da tattalin arziƙi, Wale Edun da Ƙaramar Minister Harkokin Waje, Bianca Ojukwu da Ministan Noma, Abubakar Kyari da kuma manyan jami’an gwamnati.

Shugaban Brazilian ya yi maraba da yarjejeniyar, yana mai bayyana jajircewar gwamnatinsa ga faɗaɗa hulɗa da Nijeriya a fannonin sufurin jirage da noma da kuma ababen more rayuwa.

Ya bayyana yarjejeniyar sufurin jiragen saman a matsayar manuniyar dangantaka mai ƙarfin da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma damar zurfafa haɗin kai na tattalin arziƙi da al’ada.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us